Netflix за $20 млн покупает права на фильм Fair Play с Фиби Дайневор и Олденом Эйренрайком

Стриминговый сервис Netflix закрыл первую крупную сделку в рамках проходящего сейчас кинофестиваля «Сандэнс». Как сообщает Deadline, медиагигант приобрел права на напряженную драму «Честная игра» (Fair Play), которая недавно произвела большое впечатление на публику Парк-Сити. Сумма сделки — $20 млн. Ведущие роли в фильме сыграли звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор и Олден Эйренрайк, известный по образу молодого Хана Соло в спин-оффе «Звездных войн».

В центре сюжета окажется молодая пара из Нью-Йорка в лице Эмили (Дайневор) и Люка (Эйренрайк). Герои влюблены друг в друга и оба работают в преуспевающей финансовой компании. Когда Эмили получает желанное повышение раньше своего жениха, баланс в их отношениях нарушается, что приводит к зловещему напряжению. Теперь героям, охваченным амбициями, эгоизмом и безжалостной конкуренцией, предстоит познать истинную цену успеха.

Поставила картину по своему оригинальному сценарию Хлоя Домон, ранее работавшая на телевидении. Она занималась отдельными эпизодами сериалов «Миллиарды», «Форс-мажоры», «Звездный путь: Дискавери», «Кларисса» и «Футболисты». В остальной актерский состав вошли Эдди Марсан, Джеральдин Сомервилль, Рич Соммер, Себастьян де Соуса, Джим Старджон, Джэми Уилкс и Сиа Алипур. За производство ленты отвечают студия Star Thrower Entertainment и продюсерская компания Райана Джонсона и Рэма Бергмана T-Street Productions.

О дате релиза «Честной игры» объявят дополнительно.