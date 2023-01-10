Светлана Ходченкова избавляется от мертвого тела в трейлере сериала «Я «любила» мужа»

Российский онлайн-кинотеатр PREMIER представил дебютный трейлер многосерийной криминальной комедии «Я «любила» мужа», в которой Светлана Ходченкова сыграла домохозяйку, расправившуюся со своим супругом. Премьера сериала состоится 26 января.

Главная героиня — образцовая жена и мама Ксения (Ходченкова). Ей приходится постоянно следовать указаниям своего совершенно неблагодарного и очень жадного мужа, который воспринимает все как должное. Однажды героиня узнает о супружеской неверности мужчины, из-за чего случайно убивает его в своей постели. Осознав тяжесть ситуации, Ксения понимает, что ей необходимо замести следы, потому что она не хочет оставлять детей сиротами. В то же время ей предстоит обвести вокруг пальца местного полицейского (Александр Яценко), у которого были личные дела с покойным, а также научиться самостоятельно зарабатывать на жизнь — собственных денег у Ксении нет, а пользоваться финансами супруга без его присутствия она не может.

Режиссером выступает Юлия Трофимова («Инсталайф», «Страна Саша»). Сценарий написали авторы сериала «Почка» Мария Шульгина и Елизавета Тихонова. В остальной актерский состав шоу вошли Павел Ворожцов, Юлия Александрова, Олег Гаас, Юрий Ицков, Татьяна Саруханова, Алексей Золотовицкий, Дмитрий Колчин и Илья Варанкин.