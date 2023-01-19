Пакистанская девушка спасает свою сестру в трейлере веселого боевика «Вежливое общество»

Кинокомпания Focus Features опубликовала трейлер комедийного боевика Polite Society («Вежливое общество»). Главные роли в фильме сыграли Риту Эрийа («Академия «Амбрелла»), Акшай Кханна («Гранчестер»), Нимра Буча («Мисс Марвел») и Прия Кансара («Бриджертоны»).

Картина посвящена отважной британской девушке пакистанского происхождения Рии Хан (Кансара), мечтающей стать каскадершей. Родители никогда не одобряли такой выбор будущей карьеры, но, к счастью, рядом с героиней всегда была ее артистичная сестра Лена (Эрийа), готовая поддержать Рию во всем. Однажды девушка узнает, что из-за личного кризиса Лена обручилась с врачом Салимом (Кханна), сыном своенравной подруги их родителей (Буча). Чуя неладное, Риа начинает подозревать, что Салим собирается сделать с ее сестрой нечто ужасное, и решает во что бы то ни стало спасти ее от замужества.

Режиссером и сценаристкой картины выступила Нида Манзур, для которой этот проект стал дебютом в полнометражном кино. До его съемок она успела поработать над такими сериалами, как «Доктор Кто» и «Мы — Lady Parts».

Polite Society выйдет в прокат в Великобритании 7 апреля, а в США — 28 апреля.