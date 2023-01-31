Конец мечты: Дэйву Батисте не суждено сыграть Бэйна в киновселенной DC

За последние годы Дэйв Батиста неоднократно заявлял о готовности взяться за роль Бэйна в расширенной вселенной DC. Кроме того, актер даже общался по этому поводу с руководством студии Warner Bros. Как известно, реализовать задумку у него не получилось, однако после того как должность главы DC Studios занял его близкий приятель Джеймс Ганн, многие поклонники начали подозревать, что мечта Батисты вполне может быть реализована.

Сейчас артист мыслит совершенно другим образом. Пообщавшись с Ганном, уверенность звезды «Стражей Галактики» в своих силах заметно уменьшилась — в силу возраста, актер теперь сомневается, что он является идеальным кандидатом на роль Бэйна:

«Я разговаривал с Джеймсом по этому поводу. Насколько я понял, он склоняется к полной перезагрузке киновселенной DC. Он делает все с нуля, и мне кажется, это наиболее верный подход. Полагаю, для возрождения киновселенной DC необходимо начинать с самого начала и с молодыми актерами. Планировать ведь нужно лет на 15 вперед, а в моем возрасте такое вряд ли возможно. Я это прекрасно осознаю. Должен отметить, что ценю подобный подход, потому что мне не хотелось бы играть персонажа, которому бы я не смог воздать должное. На данном этапе карьеры у меня вряд ли бы получилось достойно воплотить Бэйна. Дело в том, что я не уверен, что смогу в полной мере справиться с физической составляющей роли, при этом рассчитывая силы на несколько лет вперед. Поэтому у меня уже нет уверенности, что я подхожу».

Ранее неоднократно говорилось, что до конца этого месяца Ганн и его коллега Питер Сафран анонсируют первые проекты из своего масштабного многолетнего плана по развитию DCU.