Евгений Ткачук вынужден взяться за грязное дело в трейлере триллера «Один настоящий день»

В сети появился трейлер детективного триллера «Один настоящий день». Центральные роли в картине сыграли Евгений Ткачук («Как Витька Чеснок лез Леху Штыря в дом инвалидов»), Александр Робак («Географ глобус пропил»), Петр Федоров («Летчик»), Ирина Туманцева («Чужая стая») и Иван Злобин («Монастырь»).

Фильм повествует о старшем следователе Валерии Капитонове (Ткачук), известном своим цинизмом и желанием продвинуться по служебной лестнице. Пока его беременная жена Настя (Туманцева) даже не подозревает о темных делах супруга, герой расчетливо исполняет любые «грязные» приказы ради достижения своих целей. Однажды Капитонов получает особое поручение от начальства: ему необходимо обвинить в убийстве невиновного человека (Злобин), чтобы отвести подозрение от местного авторитета Сафина (Робак). Жуткий приказ пробуждает совесть коррумпированного следователя и ставит его перед жестким выбором — пожертвовать финансовым благополучием или остатками собственной нравственности. И вот в его жизни настает «один настоящий день», в который он сам может определить свою судьбу.

Режиссером картины является Георгий Шенгелия («Стрелец неприкаянный», «Классик», «Чистая победа»). Сценарий написал Алексей Бородачев («Калашников»).

«Один настоящий день» выйдет в прокат 2 февраля.