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Вышел второй эпизод сериала «Одни из нас»

23 января 2023 14:55
Вышел второй эпизод сериала «Одни из нас»

Новая серия только укрепила теории фанатов о том, что человечество оказалось обращено в зомби из-за муки.

Вчера, 22 января, на телеканале HBO состоялась премьера второго эпизода постапокалиптического сериала «Одни из нас».

Помимо продолжения сюжетной арки о путешествии контрабандиста Джоэла (Педро Паскаль) и девочки Элли (Белла Рэмси) по просторам разрушенных эпидемией США, новый эпизод дал фанатам пищу для размышлений о том, что же послужило источником зомби-инфекции в мире сериала. Еще после премьеры дебютной серии многие фанаты предположили, что смертельный вирус мог передастся людям через муку. Все дело в том, что создатели шоу будто бы нарочито показывали зрителям, что Джоэл и его дочь Сара (Никто Паркер) сидят на специальной диете, исключающей мучные продукты, хотя другие персонажи свободно употребляют их в пищу. Возможно, именно это спасло героев от заражения в первые часы катастрофы.

Второй же эпизод только подкрепил эту теорию. В начале серии показан индонезийский город Джакарта всего за несколько дней до глобальной вспышки вируса в 2003 году. Из этой сцены становится известно, что работники местного мукомольного завода оказались заражены и начали кусать друг друга. Это означает, что инфекция, вероятно, распространилась по всему миру через муку, произведенную на этом заводе. Благодаря счастливому совпадению Джоэл и Сара смогли избежать превращения в зомби, но многие другие — нет.

Третья серия «Одних из нас» выйдет на HBO 29 января.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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