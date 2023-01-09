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Киноафиша Новости Джеймс Ганн работает над сценарием «неанонсированного сериала DC»

Джеймс Ганн работает над сценарием «неанонсированного сериала DC»

9 января 2023 11:01
Джеймс Ганн работает над сценарием «неанонсированного сериала DC»

Первые анонсы из многолетнего плана по развитию киновселенной состоятся в конце января.

Новоявленный креативный руководитель DC Studios Джеймс Ганн продолжает активно делиться новостями о своих трудовых буднях. Помимо постпроизводства «Стражей Галактики 3» и подготовки к съемкам второго сезона «Миротворца», все эпизоды которого он планирует поставить самостоятельно, кинематографист не покладая рук трудится и на сценарном фронте. Ранее стало известно, что Ганн самостоятельно разрабатывает сюжет нового блокбастера про Супермена и курирует сериал об Аманде Уоллер (Виола Дэвис), а теперь он сообщил поклонникам, что трудится еще и над неким загадочным телешоу DC:

«Мой день был таков: написал одну треть неанонсированного сериала DC; проконтролировал сотню кадров с визуальными эффектами для «Стражей Галактики 3», провел референс для Ракеты и внес примечания в монтаж триквела; еще были две крупные встречи в DC Studios».

Ближе к концу этого месяца Ганн и его коллега Питер Сафран озвучат первые анонсы из их десятилетнего плана по развитию киновселенной DC, в который войдут как полнометражные фильмы, так и сериалы. Пока точно известно следующее: Генри Кавилл не вернется к образу Человека из стали, а Черный Адам в исполнении Дуэйна Джонсона точно пропустит первую фазу перезапущенной супергеройской франшизы.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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