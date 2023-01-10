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Киноафиша Новости Пол Радд заключает сделку с Кангом в новом трейлере «Человека-муравя и Осы: Квантомания»

Пол Радд заключает сделку с Кангом в новом трейлере «Человека-муравя и Осы: Квантомания»

10 января 2023 09:50
Пол Радд заключает сделку с Кангом в новом трейлере «Человека-муравя и Осы: Квантомания»

Знакомство с новым могущественным злодеем состоится в середине февраля.

Marvel Studios выпустила новый трейлер долгожданного блокбастера «Человек-муравей и Оса: Квантомания», третьей части сольной серии фильмов о супергерое, способном менять размер своего тела. Главные роли в картине вновь исполнили Пол Радд («Ужиться с самим собой»), Эванджелин Лилли («Остаться в живых»), Мишель Пфайффер («Уйти не прощаясь») и Майкл Дуглас («Метод Комински»), к которым на этот раз присоединились Джонатан Мэйджерс («Пятеро одной крови») и Кэтрин Ньютон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

По сюжету, из-за неудачного эксперимента супергерой Скотт Лэнг (Радд), также известный как Человек-муравей, вместе со совей дочерью Кэсси (Ньютон) и ближайшими соратниками Джанет Ван Дайн (Пфайффер), Хоуп Ван Дайн (Лилли) и Хэнком Пимом (Дуглас) попадают в загадочный новый мир, наполненный невиданными технологиями и ужасающими опасностями. Там им приходится столкнуться с могущественным злодеем по имени Канг Завоеватель (Мэйджерс), который предлагает Лэнгу заключить привлекательную сделку. Из-за нее герой оказывается поставлен перед непростым выбором между будущим всей вселенной и своим семейным счастьем.

Режиссером фильма выступает Пейтон Рид, снявший две предыдущие части серии «Человек-муравей», а также такие известные картины, как «Всегда говори «ДА» и «Развод по-американски». События «Квантомании» окажут большое влияние на дальнейшее развитие кинематографической вселенной Marvel, так как ранее представители студии не раз заявляли, что именно Канг станет новым центральным злодеем супергеройской франшизы. Полный состав Мстителей, скорее всего, сразится с ним в фильме «Мстители: Династия Канга», который выйдет на экраны в 2025 году. Премьера «Человека-муравя и Осы: Квантомания» состоится уже 17 февраля этого года.

Фото: Marvel Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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