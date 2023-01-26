Джереми Реннер попал под снегоуборочную машину, спасая своего племянника

Офис шерифа штата Невада поделился подробностями трагического инцидента, произошедшего с Джереми Реннером 1 января.

По словам представителей полиции, актер помогал своему взрослому племяннику отбуксировать грузовик из-под снега с помощью тяжелого ратрака марки Pistenbully. Реннер вышел из машины, не включив аварийный тормоз, и она начала соскальзывать в бок. В офисе шерифа также отметили, что индикатор работы тормоза в кабине ратрака не функционировал должным образом, поэтому главной причиной аварии могли стать технические неполадки.

Последующий технический осмотр Pistenbully выявил, что хотя у машины действительно были некоторые внутренние неполадки, стояночный тормоз мог удержать ее от движения вперед. Соскальзывание Pistenbully стало угрожать жизни племянника актера, поэтому Реннер попытался остановить или отклонить ее, но оказался затянут под машину гусеницами.

Реннер получил перелом более 30 костей и был срочно госпитализирован. Племянник помог ему продержаться до прибытия врачей. 17 января актер вернулся домой. Сейчас он идет на поправку, проходит курс физиотерапии и часто сообщает поклонникам о состоянии здоровья через социальные сети.