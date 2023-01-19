«Мятежная Луна» и многое другое: Netflix выпустил трейлер своих главных фильмов 2023 года

Netflix представил трейлер своих самых ожидаемых фильмов 2023 года.

В целом в ролик вошли кадры не менее чем из 30 картин. Это впечатляющий, но все же меньший по сравнению с предыдущими годами ассортимент: в 2021 и в 2022 году Netflix выпустил около 70 фильмов, при этом пообещав в будущем выпускать не менее одного фильма а неделю. Судя по всему, после тяжелого для компании периода, во время которого она сообщила о первой за долгое время большой потере подписчиков, ею было принято решение сократить количество своих проектов.

В трейлере фигуирируют многие ранее неизвестные фильмы. Например, мультфильм Leo («Лео») с Адамом Сэндлером в главной роли, который появится на стриминговом сервисе 22 ноября. Картина посвящена измученному жизнью 74-летнему ящеру Лео (Сэндлер). На протяжении десятилетий он жил в школе во Флориде вместе со своей соседкой-черепахой (Билл Бёрр). Однажды он узнает, что ему осталось жить всего один год, что побуждает его сбежать из родного террариума и повидать мир. Однако вместо грандиозного побега Лео оказывается втянутым в проблемы местных учеников.

Еще одним новым проектом Сэндлера для Netflix станет картина «Убийство на яхте 2», сиквел комедийного детектива 2019 года. Премьера которого состоится 31 марта. На этот раз детективам Нику (Сэндлер) и Одри (Дженнифер Энистон) придется расследовать похищение своего друга-махараджа, схваченного преступниками прямо на собственной свадьбе.

Также Netflix раскрыл новые детали фильма «Мятежная Луна» Зака Снайдера, который выйдет на экраны 22 декабря. Согласно официальному описанию, «мирная колония на краю галактики оказывается атакована армией тирана Бализариуса. Жители поселения отправляют молодую женщину Кору, чье прошлое таит много секретов, на поиски воинов с соседних планет, которые помогут им выстоять в сражении».

Наконец, сервис показал кадры из музыкальной драмы «Бернстайн». Картина расскажет об отношениях между знаменитым дирижером Леонардом Бернштейном (Брэдли Купер) и его женой Фелицией (Кэри Маллиган). Купер выступает сценаристом и режиссером фильма. Дата выхода картины пока неизвестна.

Кроме уже названных проектов, из представленных в ролике фильмов Netflix нам на данный момент известны даты выхода следующих картин: