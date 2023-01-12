От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года

Дата премьеры: 1 часть – 9 февраля, 2 часть – 9 марта

История о психопате Джо Голдберге, маниакально преследующем девушку, в которую он влюбился, настолько понравилась зрителям, что создатели анонсировали 4-й сезон еще до выхода третьего. Подробности сюжета нового сезона пока держатся в секрете. Известно, что сезон разделили на две части (вторая выйдет 9 марта), а Пенн Бэджли вернется к своей роли. На этот раз его герой отправится в Лондон, где присвоит себе личность профессора Джонатана Мура.

Ты

Дата премьеры: 16 марта 2023 года

Вскоре после успеха 1-го сезона фэнтезийного сериала, снятого по мотивам серии книг Ли Бардуго, проект был продлен. Действие сериала происходит в стране, разделенной Тенистым каньоном, где обитают ужасные монстры. 2-й сезон продолжит рассказывать историю картографа Алины Старков, обнаружившей у себя сверхъестественные способности. Также во 2-й сезоне появятся персонажи книг, которых не было в первом сезоне, например принц Николай Ланцов.

Тень и кость

Дата премьеры: весна 2023 года

Продолжение истории учеников британской школы, в которой сын эксцентричного сексолога начал проводить секс-консультации, было анонсировано еще давно. Известно, что в новом сезоне проект покинули несколько участников. Так, к своим ролям не вернутся Симон Эшли (одна из «неприкасаемых», подруга Руби Оливия), Патриция Элисон (бывшая девушка Отиса Ола), Таня Рейнольдс (чудаковатая любительница инопланетян Лили) и Ракхи Тхакрар (учительница, поддерживающая Мэйв). Сюжет вновь сосредоточится на персонажах Отиса и Мэйв, которые теперь отправляются в колледж.

Сексуальное просвещение

Дата премьеры: лето 2023 года

Неудивительно, что экранизация серии книг Анджея Сапковского потребовала продолжения: «Ведьмак» стал одним из самых просматриваемых проектов Netflix. В сентябре прошлого года стало известно, что сериал продлен уже и на четвертый сезон; всего же, по словам создателей проекта, запланировано семь сезонов. В продолжении истории наемнику Геральту предстоит защитить принцессу Цири от преследователей. Третий сезона сериала стал последним для Генри Кавилла. В четвертом его заменит другой актер – Лиам Хемсворт.

Ведьмак

Дата премьеры: лето 2023 года

Сериал о трудностях взросления основан на личном опыте сценаристки и актрисы Минди Кейлинг , известной по работе над сериалом «Офис», где, помимо исполнения роли Келли Капур, Кейлинг также написала сценарии нескольких эпизодов. «Я никогда не» рассказывает историю девочки-подростка индийского происхождения Деви. В 4-м сезоне ей предстоит разобраться в своих запутанных отношениях с парнями, а также определиться с планами на будущее, ведь этот год в школе — последний.

Я никогда не

Дата премьеры: ноябрь 2023 года

Финальный сезон биографического сериала о королевской семье расскажет о событиях, происходящих с 1997 по 2013 год. В 6-м сезоне будет показано знакомство принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которых сыграют начинающие актеры Эд Маквей и Мег Беллами; однако о каких именно эпизодах их жизни пойдет речь, пока не известно. Изначально создатели планировали показать в новом сезоне гибель принцессы Дианы, но позднее отказались от этой идеи. К роли Елизаветы II вернется Имелда Стонтон , сыгравшая ее в пятом сезоне.

Корона

Дата премьеры: декабрь 2023 года

Приключения американки в Париже продолжаются! Очаровательной красавице Эмили в исполнении Лили Коллинз , преодолевшей первые трудности жизни в чужой стране, теперь предстоит разобраться в своих чувствах и выпутаться из любовного треугольника, в который она попала.

Эмили в Париже

Дата премьеры: конец 2023 года

Успех экранизации комиксов Нила Геймана ожидаемо привел к тому, что Netflix анонсировал продолжение проекта. Пока детали 2-го сезона не раскрываются, но известно, что Том Стерридж вернется к роли повелителя снов Морфея, которому удалось вырваться из многолетнего плена и теперь предстоит вернуть былую силу.

Песочный человек

Дата премьеры: 2023 год

Спин-офф нашумевшего сериала об альтернативном Лондоне XIX века «Бриджертоны» . История расскажет об отношениях королевы Шарлотты и ее мужа, Георга III. Роль юной Шарлотты исполнила Индия Риа Амартейфио, которую мы уже видели в «Половом воспитании». Актриса Голда Рошевиль , сыгравшая Шарлотту в «Бриджертонах», также вернется к своей роли.

Королева Шарлотта: История Бриджертонов

Дата премьеры: 2023 год

Сериал Тима Бертона о дочери Мортиши и Гомеса Адамс, которая учится в школе для детей с необычными способностями, стал одним из самых обсуждаемых проектов прошлого года и вмиг сделал исполнительницу главной роли Дженну Ортегу звездой, а ее танец видели даже те, кто даже не слышал о самом сериале. Неудивительно, что после такого успеха создатели подтвердили продолжение. Во 2-м сезоне Уэнсдэй предстоит вновь столкнуться с мрачными тайнами и зловещими загадками, а также отыскать того, кто ее преследует.