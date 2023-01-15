Телепрограмма на сегодня: 15 января 2023 года для всех каналов

Торжественно всех поздравляем — уже прошла целая половина января. Кто-то уже убирает елку, кто-то готовится к следующей волне весенних праздников, а кто-то мечтает о том, чтобы выходные вообще никогда не заканчивались. Мы вас понимаем, нам всем хочется продлить праздники, и поэтому у нас для вас есть подарок. Киноафиша подробно рассказывает, что посмотреть 15 января по телевидению на всех федеральных каналах.

Первый. Программа передач на 15 января

04:30 Дон Сезар де Базан

06:00 Новости

06:10 Дон Сезар де Базан

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости (с субтитрами)

10:15 Жизнь других

11:10 Повара на колесах

12:00 Новости (с субтитрами)

12:15 «Наш Новый год». Большой праздничный концерт

14:20 «Главная роль его жизни». К 100-летию знаменитого актера Евгения Весника

15:25 Трембита

17:05 «Угадай мелодию». 20 лет спустя

17:55 «Михаил Задорнов. От первого лица»

19:05 «Поем на кухне всей страной». Финал

21:00 Время

22:35 «Нефутбол»

00:30 Подкаст.Лаб

04:57 Перерыв в вещании

Россия 1. Программа передач на 15 января

04:05 Со дна вершины

05:58 Перерыв в вещании

06:20 Подари мне немного тепла

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены. Выпуск от 15 января

13:05 Чужое счастье. 2-я часть

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Если бы я тебя любил...

03:20 Подари мне немного тепла

04:57 Перерыв в вещании

Сто к одному

Матч!. Программа передач на 15 января

03:00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. К. Гастелум - Н. Имавов

05:30 Матч! Парад

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Трансляция из США. Э. Брито - Л. Паломино

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Приключения Болека и Лёлека

10:40 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Рыбинска

12:05 Все на Матч!

12:55 Новости

13:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

13:50 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Рыбинска

14:55 Гандбол. SEHA-Газпром лига. Прямая трансляция. «Зенит» (Россия) - «Мешков Брест» (Беларусь)

16:30 Все на Матч!

16:55 Мини-футбол. Чемпионат России. PARI-Суперлига. Прямая трансляция. КПРФ (Москва) - «Новая генерация» (Сыктывкар)

18:55 Новости

19:00 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. К. Гастелум - Н. Имавов

21:00 Все на Матч!

21:50 Новости

21:55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. Прямая трансляция из Саудовской Аравии

00:15 Все на Матч!

01:00 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-старт. Трансляция из Рыбинска

02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 6.00

НТВ-Петербург. Программа передач на 15 января

04:50 Я - Ангина!

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Динозавр-2. 1-я - 10-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Динозавр-2. 1-я - 10-я серии

19:00 Сегодня

19:20 Новогодняя Маска + Аватар

00:55 Основано на реальных событиях

03:30 Медвежий угол. 31-я серия

04:10 Медвежий угол. 32-я серия

04:59 Перерыв в вещании

ТВ-центр. Программа передач на 15 января

04:00 Четыре кризиса любви

05:50 Похищенный

07:20 Любовь на выживание

09:00 Здоровый смысл

09:30 Забудь меня, мама!

11:30 События

11:45 Возвращение «Святого Луки»

13:40 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт

16:05 Баловень судьбы

18:10 Не в деньгах счастье

21:45 Не в деньгах счастье-2

00:05 События

00:20 Не в деньгах счастье-2

01:10 Григорий Горин. Формула смеха

01:50 Петровка, 38

02:00 Половинки невозможного

04:55 Москва резиновая

Культура. Программа передач на 15 января

03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Ну, погоди!». «Щелкунчик». «Снежная королева»

08:15 Человек-амфибия

09:50 Запечатленное время. Встреча с Ихтиандром

10:15 Тайны старого чердака. Как художники всё изменили

10:45 «Актерские байки». 100 лет со дня рождения Евгения Весника

11:40 Вас вызывает Таймыр

13:10 Страна птиц. Храбрые глухари и их рыцари

13:50 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Толстой

14:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Виктор Гюго. «Последний день приговоренного к смерти»

15:00 Константин Кузнецов. Возвращение

15:20 Похитители велосипедов

17:00 Пешком... Москва нескучная

17:30 Восточный экспресс. Поезд, изменивший историю

18:30 Романтика романса. «Эй, ухнем!». Вспоминая великих басов ХХ века

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Визит дамы

22:30 Саша Вальц. Портрет

23:30 Балет «Ромео и Джульетта»

01:20 «32 декабря». «Очень синяя борода»

02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 03.00

Снежная королева

СТС. Программа передач на 15 января

04:55 6 кадров. Сезон 5.

05:20 Мой друг зонтик

05:30 Дядя Стёпа - милиционер

05:50 Ералаш

06:05 Фиксики. Цепная реакция

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Морское чудище

06:50 Три кота. Машина для Коржика

06:55 Три кота. Музыкальная вечеринка

07:00 Три кота. Границы

07:05 Три кота. Будь здоров

07:10 Три кота. Договор

07:15 Три кота. Хоккей

07:20 Три кота. Успешные гастроли

07:25 Три кота. Возвращение домой

07:30 Царевны. Наша Даша

07:35 Царевны. Могучая перчатка

07:45 Царевны. Тяп-ляп

07:55 Уральские пельмени. Пир во время зимы

08:05 Белка и Стрелка: Карибская тайна

09:40 Везучий случай

11:30 Прыгучая братва

13:15 Ночь в музее

15:20 Ночь в музее 2

17:20 Ночь в музее: Секрет гробницы

19:10 Пламенное сердце

21:00 Спасатели Малибу

23:15 Его собачье дело

01:00 6 кадров. Сезон 5. 4-я серия

01:20 6 кадров. Сезон 7.

Ночь в музее 2

РЕН ТВ. Программа передач на 15 января

05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Хищники

14:50 «Команда «А»

17:00 Три икса

19:10 Три икса: Мировое господство

21:00 Бладшот

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

ТНТ. Программа передач на 15 января

04:50 Comedy Баттл. 39-я серия

05:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 30-я серия

06:30 Открытый микрофон. Сезон 2. 31-я серия

07:00 С Новым годом, мамы!

08:40 Мужчина с гарантией

10:25 СашаТаня. Сезон 7. 259-я серия

10:55 СашаТаня. Сезон 7. 260-я серия

11:30 СашаТаня. Сезон 8. 261-я серия

12:00 СашаТаня. Сезон 8. 262-я серия

12:30 СашаТаня. Сезон 8. 263-я серия

13:00 СашаТаня. Сезон 8. 264-я серия

13:30 СашаТаня. Сезон 8. 265-я серия

14:00 Форсаж: Хоббс и Шоу

16:45 Чарли и шоколадная фабрика

19:00 Удивительное путешествие доктора Дулиттла

21:00 Концерты. 10-я серия

22:00 Концерты. 9-я серия

23:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 743-я серия - «Концерт Павла Воли»

00:00 Безбрачная неделя

01:45 Импровизация. Сезон 5. 122-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 5. 123-я серия

03:20 Comedy Баттл. 40-я серия - «Финал»

Удивительное путешествие доктора Дулиттла

Домашний. Программа передач на 15 января

04:05 Три дня на любовь. 1-я и 2-я серии

05:45 Девичник. 1-я и 2-я серии

06:30 Девичник. 2-я - 4-я серии

09:15 Любовь и немножко пломбира. 1-я и 2-я серии

11:10 Любовь без права передачи. 1-я - 4-я серии

15:10 Я тебя не боюсь! 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 120-я - 123-я серии

22:15 Слабое звено. 1-я - 4-я серии

01:45 По праву любви. 5-я - 8-я серии

04:50 6 кадров