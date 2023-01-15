Телепрограмма на сегодня: 15 января 2023 года для всех каналов
Торжественно всех поздравляем — уже прошла целая половина января. Кто-то уже убирает елку, кто-то готовится к следующей волне весенних праздников, а кто-то мечтает о том, чтобы выходные вообще никогда не заканчивались. Мы вас понимаем, нам всем хочется продлить праздники, и поэтому у нас для вас есть подарок. Киноафиша подробно рассказывает, что посмотреть 15 января по телевидению на всех федеральных каналах.
Первый. Программа передач на 15 января
04:30 Дон Сезар де Базан
06:00 Новости
06:10 Дон Сезар де Базан
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Жизнь других
11:10 Повара на колесах
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Наш Новый год». Большой праздничный концерт
14:20 «Главная роль его жизни». К 100-летию знаменитого актера Евгения Весника
15:25 Трембита
17:05 «Угадай мелодию». 20 лет спустя
17:55 «Михаил Задорнов. От первого лица»
19:05 «Поем на кухне всей страной». Финал
21:00 Время
22:35 «Нефутбол»
00:30 Подкаст.Лаб
04:57 Перерыв в вещании
Россия 1. Программа передач на 15 января
04:05 Со дна вершины
05:58 Перерыв в вещании
06:20 Подари мне немного тепла
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены. Выпуск от 15 января
13:05 Чужое счастье. 2-я часть
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Если бы я тебя любил...
03:20 Подари мне немного тепла
04:57 Перерыв в вещании
Матч!. Программа передач на 15 января
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. К. Гастелум - Н. Имавов
05:30 Матч! Парад
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Трансляция из США. Э. Брито - Л. Паломино
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Приключения Болека и Лёлека
10:40 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Рыбинска
12:05 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
13:50 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Рыбинска
14:55 Гандбол. SEHA-Газпром лига. Прямая трансляция. «Зенит» (Россия) - «Мешков Брест» (Беларусь)
16:30 Все на Матч!
16:55 Мини-футбол. Чемпионат России. PARI-Суперлига. Прямая трансляция. КПРФ (Москва) - «Новая генерация» (Сыктывкар)
18:55 Новости
19:00 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. К. Гастелум - Н. Имавов
21:00 Все на Матч!
21:50 Новости
21:55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. Прямая трансляция из Саудовской Аравии
00:15 Все на Матч!
01:00 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-старт. Трансляция из Рыбинска
02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 6.00
НТВ-Петербург. Программа передач на 15 января
04:50 Я - Ангина!
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Динозавр-2. 1-я - 10-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Динозавр-2. 1-я - 10-я серии
19:00 Сегодня
19:20 Новогодняя Маска + Аватар
00:55 Основано на реальных событиях
03:30 Медвежий угол. 31-я серия
04:10 Медвежий угол. 32-я серия
04:59 Перерыв в вещании
ТВ-центр. Программа передач на 15 января
04:00 Четыре кризиса любви
05:50 Похищенный
07:20 Любовь на выживание
09:00 Здоровый смысл
09:30 Забудь меня, мама!
11:30 События
11:45 Возвращение «Святого Луки»
13:40 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт
16:05 Баловень судьбы
18:10 Не в деньгах счастье
21:45 Не в деньгах счастье-2
00:05 События
00:20 Не в деньгах счастье-2
01:10 Григорий Горин. Формула смеха
01:50 Петровка, 38
02:00 Половинки невозможного
04:55 Москва резиновая
Культура. Программа передач на 15 января
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Ну, погоди!». «Щелкунчик». «Снежная королева»
08:15 Человек-амфибия
09:50 Запечатленное время. Встреча с Ихтиандром
10:15 Тайны старого чердака. Как художники всё изменили
10:45 «Актерские байки». 100 лет со дня рождения Евгения Весника
11:40 Вас вызывает Таймыр
13:10 Страна птиц. Храбрые глухари и их рыцари
13:50 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Толстой
14:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Виктор Гюго. «Последний день приговоренного к смерти»
15:00 Константин Кузнецов. Возвращение
15:20 Похитители велосипедов
17:00 Пешком... Москва нескучная
17:30 Восточный экспресс. Поезд, изменивший историю
18:30 Романтика романса. «Эй, ухнем!». Вспоминая великих басов ХХ века
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Визит дамы
22:30 Саша Вальц. Портрет
23:30 Балет «Ромео и Джульетта»
01:20 «32 декабря». «Очень синяя борода»
02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 03.00
СТС. Программа передач на 15 января
04:55 6 кадров. Сезон 5.
05:20 Мой друг зонтик
05:30 Дядя Стёпа - милиционер
05:50 Ералаш
06:05 Фиксики. Цепная реакция
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Морское чудище
06:50 Три кота. Машина для Коржика
06:55 Три кота. Музыкальная вечеринка
07:00 Три кота. Границы
07:05 Три кота. Будь здоров
07:10 Три кота. Договор
07:15 Три кота. Хоккей
07:20 Три кота. Успешные гастроли
07:25 Три кота. Возвращение домой
07:30 Царевны. Наша Даша
07:35 Царевны. Могучая перчатка
07:45 Царевны. Тяп-ляп
07:55 Уральские пельмени. Пир во время зимы
08:05 Белка и Стрелка: Карибская тайна
09:40 Везучий случай
11:30 Прыгучая братва
13:15 Ночь в музее
15:20 Ночь в музее 2
17:20 Ночь в музее: Секрет гробницы
19:10 Пламенное сердце
21:00 Спасатели Малибу
23:15 Его собачье дело
01:00 6 кадров. Сезон 5. 4-я серия
01:20 6 кадров. Сезон 7.
РЕН ТВ. Программа передач на 15 января
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Хищники
14:50 «Команда «А»
17:00 Три икса
19:10 Три икса: Мировое господство
21:00 Бладшот
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
ТНТ. Программа передач на 15 января
04:50 Comedy Баттл. 39-я серия
05:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 30-я серия
06:30 Открытый микрофон. Сезон 2. 31-я серия
07:00 С Новым годом, мамы!
08:40 Мужчина с гарантией
10:25 СашаТаня. Сезон 7. 259-я серия
10:55 СашаТаня. Сезон 7. 260-я серия
11:30 СашаТаня. Сезон 8. 261-я серия
12:00 СашаТаня. Сезон 8. 262-я серия
12:30 СашаТаня. Сезон 8. 263-я серия
13:00 СашаТаня. Сезон 8. 264-я серия
13:30 СашаТаня. Сезон 8. 265-я серия
14:00 Форсаж: Хоббс и Шоу
16:45 Чарли и шоколадная фабрика
19:00 Удивительное путешествие доктора Дулиттла
21:00 Концерты. 10-я серия
22:00 Концерты. 9-я серия
23:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 743-я серия - «Концерт Павла Воли»
00:00 Безбрачная неделя
01:45 Импровизация. Сезон 5. 122-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 5. 123-я серия
03:20 Comedy Баттл. 40-я серия - «Финал»
Домашний. Программа передач на 15 января
04:05 Три дня на любовь. 1-я и 2-я серии
05:45 Девичник. 1-я и 2-я серии
06:30 Девичник. 2-я - 4-я серии
09:15 Любовь и немножко пломбира. 1-я и 2-я серии
11:10 Любовь без права передачи. 1-я - 4-я серии
15:10 Я тебя не боюсь! 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 120-я - 123-я серии
22:15 Слабое звено. 1-я - 4-я серии
01:45 По праву любви. 5-я - 8-я серии
04:50 6 кадров