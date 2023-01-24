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Киноафиша Новости Изобилие экшена и шуток: вышел новый трейлер фильма «Подземелья и драконы: честь среди воров»

Изобилие экшена и шуток: вышел новый трейлер фильма «Подземелья и драконы: честь среди воров»

24 января 2023 11:17
Изобилие экшена и шуток: вышел новый трейлер фильма «Подземелья и драконы: честь среди воров»

Главным героям предстоит иметь дело с колдунами, монстрами и армией мертвецов

Киностудия Paramount Pictures продолжает готовить аудиторию к надвигающемуся релизу фэнтезийного блокбастера с Крисом Пайном «Подземелья и драконы: Честь среди воров», имеющего все шансы стать новой крупной франшизой. Накануне в сети появился совершенно новый трейлер.

В центре сюжета окажется обаятельный авантюрист Эджин (Пайн), который объединяется с группой воров, чтобы украсть некий мистический артефакт. Не ведая последствий, они помогают злым колдунам, пробуждающим с помощью реликвии армию мертвецов, что ставит под угрозу весь мир. После этого главным героям придется самостоятельно исправить свою ошибку, но, чтобы это сделать, им необходимо научиться работать в команде.

Вместе с Пайном в картине снялись Мишель Родригес, Реге-Жан Пейдж, Джастис Смит, София Лиллис, Дэйзи Хэд и Хью Грант. Поставили проект создатели черной комедии «Ночные игры» в лице Джона Фрэнсиса Дейли и Джонатана М. Голдштейна. Руководство Paramount возлагает на ленту огромные надежды и надеется запустить свою крупную фэнтези-киносерию, поэтому параллельно для стриминга готовят масштабный сериал, над которым работает создатель «Красного уведомления» Роусон Маршалл Тербер.

«Подземелья и драконы: Честь среди воров» стартует в кинотеатрах 31 марта.

Фото: Paramount Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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