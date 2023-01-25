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Киноафиша Новости Нил Патрик Харрис вернулся к роли Барни Стинсона в сериале «Как я встретила вашего папу»

Нил Патрик Харрис вернулся к роли Барни Стинсона в сериале «Как я встретила вашего папу»

25 января 2023 14:25
Нил Патрик Харрис вернулся к роли Барни Стинсона в сериале «Как я встретила вашего папу»

Создатели шоу обещают, что обольститель в костюме станет важным героем нового сезона.

Нил Патрик Харрис, сыгравший Барни Стинсона в комедийном сериале «Как я встретил вашу маму», вернулся к своей знаменитой роли в дебютной серии второго сезона «Как я встретила вашего папу», который является спин-оффом оригинального шоу.

В финальной сцене эпизода, получившего навивание Cool and Сhill («Круто и холодно»), происходит скачок во времени на год вперед. Главная героиня Софи (Хилари Дафф), сидя за рулем машины, записывает своей маме Лори (Пэйджет Брюстер) голосовое сообщение, в котором говорит о том, что она подозревает, что встречается с собственным отцом. Затем она неожиданно врезается в роскошный внедорожник. Когда дверь пострадавшего автомобиля открывается, из нее выходит Барни. Он пожимает плечами и возмущенно говорит Софи: «Чувак!». Сразу после этого с его Audi падает бампер.

Когда сын главной героини спрашивает Софи из будущего (Ким Кэтролл), кем был ее новый знакомый из поврежденной машины, она отвечает: «Мы скоро доберемся до этого». Эта фраза намекает на то, что герой Харриса еще появится в следующих сериях.

Ранее создатели шоу Исаак Аптакер и Элизабет Бергер в интервью TVLine уже анонсировали возвращение Барни в новых сериях спин-оффа. При этом они не стали раскрывать роль персонажа в сериале, но пообещали, что зрители узнают о том, что произошло с героем после финала «Как я встретил вашу маму»:

«Мы хотим, чтобы возвращение героя раскрывало его историю, показывало, что с ними произошло после окончания оригинала, как он поживает в наши дни, но в то же время продвигало историю нашего проекта. Поэтому мы узнаем больше о судьбе Барни, но вместе с тем сделаем его важным участником событий нового сезона».

Следующая серия второго сезона «Как я встретила вашего папу» выйдет 31 января.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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