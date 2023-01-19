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Киноафиша Новости Горюющий Джейсон Сигел нарушает свои рабочие правила в трейлере сериала «Терапия»

Горюющий Джейсон Сигел нарушает свои рабочие правила в трейлере сериала «Терапия»

19 января 2023 10:45
Горюющий Джейсон Сигел нарушает свои рабочие правила в трейлере сериала «Терапия»

Новый проект от создателя «Теда Лассо» и «Клиники».

Видеосервис Apple TV+ представил полноценный трейлер многосерийной комедийной драмы «Терапия», ведущие роли в которой сыграли Джейсон Сигел и голливудский ветеран Харрисон Форд. Первые два эпизода шоу выйдут на стриминговой платформе 27 января, после чего серии будут выходить каждую неделю вплоть до 24 марта.

В центре повествования окажется опечаленный смертью жены психотерапевт Джимми (Сигел), из-за внутреннего кризиса закрывающий глаза на врачебную этику. Главный герой начинает бесцеремонно говорить своим пациентам все, что он о них думает, и внезапно это дает положительный эффект. Откровения доктора благотворно сказываются не только на его личном эмоциональном состоянии, но и помогают его подопечным. Параллельно протагонист общается со своим обеспокоенным наставником (Форд), у которого диагностировали болезнь Паркинсона.

Авторами проекта выступают создатель «Клиники» и «Теда Лассо» Билл Лоуренс, а также лауреат премии «Эмми» Бретт Голдстин и сам Сигел, который является соавтором сценария и исполнительным продюсером сериала. В остальной актерский состав вошли Джессика Уильямс, Криста Миллер, Тилки Джонс, Майкл Юри, Лукита Максуэлл и Люк Тенни. Пилотную серию поставил режиссер Джеймс Понсольдт («Конец тура»).

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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