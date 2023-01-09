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Киноафиша Новости Фильм ужасов «M3ГАН» стартовал в мировом прокате лучше, чем ожидалось

Фильм ужасов «M3ГАН» стартовал в мировом прокате лучше, чем ожидалось

9 января 2023 11:23
Фильм ужасов «M3ГАН» стартовал в мировом прокате лучше, чем ожидалось

Хоррор про злую куклу получил очень теплый прием от критиков и зрителей.

Новый продюсерский проект Джеймса Вана «M3ГАН» в полной мере оправдал возложенные на него надежды. Получивший теплый прием от прессы хоррор про злую куклу заработал за первые выходные в мировом прокате солидные $45 млн.

На западе картина стартовала со второй позиции, сумев даже немного поколебать лидерство «Аватара: Путь воды», чьи общие сборы уже превысили $1,7 млрд. За дебютный уик-энд в Северной Америке «М3ГАН» собрала $30,2 млн — это гораздо больше, чем предсказывали аналитики и сама киностудия Universal Pictures, надеявшиеся на цифру в диапазоне от $17 млн до $20 млн.

Стоивший всего $12 млн проект Blumhouse Productions заработал свои деньги на 3509 экранах без помощи премиального формата (все сеансы сейчас у «Аватара 2»), и это даже больше, чем прошлогодний «Крик» ($30 млн). В первые дни января лучше стартовали только «Заложница 3» ($39,2 млн) и мистический триллер «Одержимая» ($33,7 млн).

Во многом такой успех объясняется очень грамотно проведенной рекламной кампанией и качеством самой картины — на главном агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes рейтинг «М3ГАН» сейчас составляет впечатляющие 93% положительных отзывов критиков. Кроме того, по опросам CinemaScore фильм получил от аудитории хорошую для жанра оценку «B». Еще до премьеры «M3ГАН» появились слухи, что творческая команда уже обсуждает идеи для потенциального сиквела, а на фоне столь теплого приема официальный анонс вряд ли заставит себя ждать.

Фото: Blumhouse
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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