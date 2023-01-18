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Киноафиша Новости Российская комедия «Папы против мам» обрела дату выхода в прокат

Российская комедия «Папы против мам» обрела дату выхода в прокат

18 января 2023 16:03
Российская комедия «Папы против мам» обрела дату выхода в прокат

Фильм о детях, которые пытаются примерить взрослых.

Российская семейная комедия «Папы против мам» обрела официальную дату релиза. Лента о взаимоотношениях родителей и детей попадет в кинотеатры 23 февраля.

В центре сюжета окажутся две семьи, которые проживают на одной лестничной клетке. Однажды происходит конфликт между полами — папы объявляют бойкот мамам, а те, в свою очередь, принимают вызов мужей. Причиной разногласий становятся накопившиеся негативные эмоции из-за различных бытовых ситуаций. Все происходит на глазах детей, которые вынуждены наблюдать за противоборством взрослых со стороны. Пытаясь урегулировать ситуацию, юные герои ее только усугубляют, и тогда им приходится обратиться за помощью к дедушке-танкисту. С приездом пожилого родственника начинается настоящая спасательная операция, в процессе которой происходит множество комичных ситуаций.

В актерский состав вошли Артем Ткаченко, Анна Чурина, Роман Постовалов, Владимир Стеклов, Ёла Санько, Елена Балабанова, Севастьян Бугаев, Елизавета Медведева, Артем Кухтеев и лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Сценарий картины написал Геннадий Шеин («Остров Обреченных»), а снял фильм режиссер-дебютант Максим Малинин. По словам создателей, проект напомнит зрителям о простых семейных ценностях.

Фото: Кинокомпания «Наше кино»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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