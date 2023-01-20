Сериал «Чужестранка» продлен на восьмой и заключительный сезон

Телеканал Starz объявил о том, что мелодраматический сериал «Чужестранка» был продлен на восьмой сезон, который станет для шоу финальным.

Заключительная часть проекта будет состоять из десяти эпизодов. При этом расширенный седьмой сезон сериала, который в данный момент находится в разработке, включает в себя 16 эпизодов. Их производство началось в прошлом году, вскоре после премьеры шестого сезона в марте. Седьмой сезон выйдет на экраны летом 2023 года, а дата выхода восьмого сезона пока не объявлена.

Вместе с сообщением о продлении сериала представители Starz официально анонсировали приквел шоу, получивший название Outlander: Blood of My Blood («Чужестранка: Кровь моей крови»). Приквел будет посвящен истории любви родителей Джейми (Сэм Хьюэн), Эллен МакКензи и Брайана Фрейзера.

Автором приквела является Диана Гэблдон, создательница одноименной серии романов, на которых основана «Чужестранка». Шоураннером и сценаристом проекта выступает Мэтью Б. Робертс («Адские кошки»), который также работал над оригинальным сериалом. По его словам, новое шоу будет посвящено эпохе браков по расчету:

«В основе нашего проекта лежит история любви. В нем будет показано, на что может пойти человек, чтобы найти любовь во времена, когда это чувство считалось роскошью, а браки заключались из стратегических соображений ради политической или финансовой выгоды».

Другие подробности об Outlander: Blood of My Blood на данный момент неизвестны.