Мышонок Морис желает полакомиться шедевром живописи в трейлере мультфильма «Коты Эрмитажа»

Кинокомпания «Наше кино» представила трейлер российского анимационного фильма «Коты Эрмитажа». В центре сюжета — молодой добродушный кот Винсент. Спасаясь от наводнения, герой забирается в старый клавесин, где встречает предприимчивую мышь по имени Морис. Несмотря на природную вражду между видами, они быстро находят общий язык и становится хорошими друзьями.

Тем временем моряки доставляют клавесин в главный музей России — Эрмитаж. Во время осмотра своего нового дома Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом хранителей музея, призванном защищать его несметные богатства от различных вредителей. К несчастью, вскоре герой выясняет, что Морис имеет особую слабость к поеданию шедевров мирового искусства, из-за чего становится целью отряда. Винсент тоже мечтает стать защитником Эрмитажа, но не хочет терять своего друга.

Ситуация осложняется тем, что вскоре в Эрмитаж должно прибыть одно из известнейших полотен в истории живописи — «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Морис загорается идеей во что бы то ни стало съесть картину. Однако ни он, ни Винсент даже не подозревают, что бесценное произведение вскоре может оказаться украдено.

Режиссером фильма выступил Василий Ровенский («Большое путешествие», «Пиноккио. Правдивая история», «Полное погружение»).

«Коты Эрмитажа» выйдут на экраны 23 марта.