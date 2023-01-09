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Киноафиша Новости Элай Рот снимет фильм «День благодарения» на основе фейкового трейлера из «Грайндхауса»

Элай Рот снимет фильм «День благодарения» на основе фейкового трейлера из «Грайндхауса»

9 января 2023 14:49
Элай Рот снимет фильм «День благодарения» на основе фейкового трейлера из «Грайндхауса»

Из-за этого режиссеру пришлось доверить дополнительные съемки «Бордерлендс» создателю «Дэдпула».

Режиссер Элай Рот вплотную приблизился к реализации своей давней задумки. Создатель «Хостела» снимет кровавый слэшер «День благодарения» по мотивам собственного фейкового трейлера, который фигурирует в дилогии «Грайндхаус» Квентина Тарантино и Роберта Родригеса.

Рот флиртовал с идеей киноверсии «Дня благодарения» не один год, но только сейчас проект стал близок к реализации. Этому чуть было не помешала его незаконченная экранизация видеоигры «Бордерлендс» от Lionsgate, которой потребовалась двухнедельная досъемка, но режиссер урегулировал ситуацию, позвав на выручку своего приятеля Тима Миллера — постановщик первого «Дэдпула» и «Терминатора: Темные судьбы» по-дружески проведет дополнительные съемки, пока Рот будет заниматься подготовкой к производству «Дня благодарения». На этом фоне в сети уже начали циркулировать слухи об увольнении Рота с поста режиссера «Бордерлендс», но авторитетные СМИ данную информацию быстро опровергли.

Действие трейлера разворачивается в штате Массачусетс в преддверии Дня благодарения. В этот всеми ожидаемый день в городке Плимут о себе заявляет самым зверским образом некий загадочный незнакомец, из-за чего празднику приходит конец. Будет ли фильм придерживаться оригинальной завязки, пока неясно. Сценарий вместе с Ротом написал Джефф Ренделл. Съемки должны начаться в марте.

Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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