Создатели сериала «Поколение «Ви» из вселенной «Пацанов» уже работают над вторым сезоном

По информации Deadline, стриминговый сервис Prime Video уже приступил к работе над вторым сезоном «Поколения «Ви», спин-оффа популярного супергеройского сериала «Пацаны». Хотя решение о продлении кажется преждевременным, ведь первый сезон шоу еще не вышел в свет, продюсеры сервиса остались довольны качеством дебютных серий, поэтому в скором времени сценаристы проекта приступят к разработке продолжения.

Шоураннером второго сезона вновь выступит Мишель Фазекас («Агент Картер»). Она также является шоураннером первого сезона вместе с Тарой Баттерз («Кукольный дом»). Последняя решила отказаться от участия в производстве продолжения, чтобы проводить больше времени со своей семьей. Согласно Deadline, уход Баттерз прошел мирно и без скандалов, в будущем она намерена вернуться в профессию.

Главные роли в первом сезоне «Поколения «Ви» исполнили Джаз Синклер («Леденящие дшу приключения Сабрины»), Чэнс Пердомо («После: Долго и счастливо»), Патрик Шварценеггер («Список смертников»), Лиззи Бродвей («Бесстыжие») и Шелли Конн («Чарли и шоколадная фабрика»). Сериал повествует о специальном колледже корпорации Vought, созданном для обучения молодых людей, обладающих суперспособностями. В этом учебном заведении студенты испытывают свои физические возможности и моральные границы в надежде заработать высший рейтинг среди учеников.

Сериал «Поколение «Ви» выйдет на экраны в этом году, точная дата премьеры пока не анонсирована.