2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 мая 2023
Шестой сезон «Черного зеркала» получил расширенный трейлер
Кавабанга! Вышел новый трейлер красочного мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»
Экшен-сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером стал хитом Netflix
Четырехметровый парень познает жизнь в трейлере комедийного сериала «Я — Дева»
В России выйдет хоррор студии A24 «Два, три, демон, приди!» — доступен дублированный трейлер
Дольф Лундгрен сыграет коллегу Геральта в спин-оффе «Ведьмака»
Арнольд Шварценеггер трогательно обратился к ушедшему на покой Брюсу Уиллису
Ребекка Фергюсон сыграет в фильме о мести от режиссера «Дэдпула»
Триллер «Стрингер» с Джейком Джилленхолом вновь выйдет в российский прокат
Состоялась премьера финальной серии «Теда Лассо»
К выходу готовится сериал «Кино про бандитов» с Дмитрием Нагиевым и другими звездами
Режиссер «Флэша» подчеркнул, что Эзра Миллер не будет заменен в потенциальном сиквеле
Стало известно, кто исполнит главные роли в игровой адаптации «Как приручить дракона»
Анонсирована причудливая манга, которая станет спин-оффом «Человека-паука: Паутина вселенных»
Тест: угадай фильм Гая Ричи по цитате
Завершились съемки «Носферату» с Уиллемом Дефо, Биллом Скарсгардом и Лили-Роуз Депп
Создатель «Наследников» обрисовал судьбу детей Рой после окончания сериала
Джеки Чан и Джон Сина участвуют в нефтяных войнах в трейлере боевика «Круче некуда»
Майкл Сера налаживает отношения со своими сестрами в трейлере комедийной драмы «Взрослые»
HBO представил финальный трейлер скандального сериала «Кумир»
Марина Александрова и Антон Васильев спасают свое супружество в трейлере сериала «Открытый брак»
30 мая 2023
Подошли к концу съемки спин-оффа «Ходячих мертвецов» о Рике Граймсе и Мишон
Режиссер «Флэша» Андрес Мускетти не исключает, что снимет новый фильм о Бэтмене
У режиссера финского боевика «Бессмертный» уже есть идея для сиквела
В российский прокат выйдет мультфильм «Мармадюк» — доступен дублированный трейлер
Брайан Кокс назвал «Наследников» лучшим рабочим опытом в своей карьере
Драма «Нина» с Юлией Пересильд вошла в программу Шанхайского кинофестиваля
Военная драма о попаданцах: начались съемки русско-немецкого фильма «Блиндаж»
«Джон Уик 4» станет доступен на «Кинопоиске»
Джонни Депп получил перелом лодыжки
В 2023 году российские фильмы уже собрали в прокате наибольшую сумму за последние 8 лет
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда
«Непосредственно Каха. Другой фильм» возглавил российский прокат, сместив «Вызов»
Мартин Скорсезе встретился с Папой Римским и анонсировал новый фильм об Иисусе Христе
29 мая 2023
Марк Хэмилл хотел бы, чтобы роль Люка Скайуокера унаследовал другой актер
Кристина Асмус и Дмитрий Чеботарев пускаются во все тяжкие в трейлере сериала «Райцентр»
В «Форсаже 10» слово «семья» произносится в среднем каждые 2,5 минуты
Киты танцуют в больничной палате в отрывке из фильма «Комната чудес»
Никита Ефремов и Ольга Медынич исполнят главные роли в сериале «Крутая перемена»
Приквел «Игры престолов» о Межевом рыцаре будет состоять из трех небольших сезонов
Музыкант Лео Канделаки получил роль в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»
Финал «Наследников»: кто возглавил компанию Waystar Royco?
Netflix продлил сериал «Ведьмак» на пятый сезон
Фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» вряд ли получит сиквел
Третий сезон «Эйфории» выйдет не ранее 2025 года
Новая «Русалочка» неплохо стартовала в прокате
Второй сезон «Одних из нас» выйдет в лучшем случае в 2025 году
История запретной любви: появились первые отзывы о мультфильме Pixar «Элементарно»
Фильм «Анатомия падения» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2023
28 мая 2023
От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах
26 мая 2023
По горячим следам: 10 самых высокооцененных фильмов Каннского фестиваля
Вышел тизер французского мультфильма «Дозор джунглей: Кругосветка»
Начались съемки сериала Юрия Быкова «Лихие»
Хаяо Миядзаки и другие: кинокомпания Russian World Vision приобрела права на фильмы студии Ghibli
Создатели «Человека-паука: Паутина вселенных» определились со своим следующим проектом
Шпионский сериал «Цитадель» официально продлен на второй сезон
Звезда «Эйфории» Хантер Шафер сыграет с Энн Хэтэуэй в мюзикле от студии A24
Что смотреть на выходных: «Джон Уик 4», «Шазам! Ярость богов» и комедийный боевик с Арнольдом Шварценеггером
Производство фильма Marvel «Громовержцы» прервано из-за забастовки сценаристов
Оскароносная Хлоя Чжао сняла трейлер для видеоигры Diablo IV
Босс студии Lionsgate сообщил о запуске в разработку «Джона Уика 5»
Общие сборы франшизы «Форсаж» превысили $7 млрд
Раскрыт хронометраж «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»
Стало известно, кто сыграет Китану в «Мортал Комбат 2»
Прошлое сосуществует с будущим в эффектном трейлере фантастического фильма «Сквозь время»
«Наследники»: букмекеры оценили вероятность различных концовок сериала
Квентин Тарантино поделился информацией о своем новом фильме «Кинокритик»
Марго Робби и Райан Гослинг меняют пластиковый мир на реальный в новом трейлере «Барби»
Искусство подчиняться: Киноафиша приглашает на показ фильма «Стоп-слово»
25 мая 2023
Дженнифер Лоуренс находит необычную работу в новом трейлере пикантной комедии «Без обид»
Идрис Эльба спасает заложников в трейлере триллер-сериала «Захваченный рейс»
Отличный экшен и саундтрек: доступны первые отзывы о «Трансформерах: Восхождение Звероботов»
Вин Дизель высказался о возвращении Дуэйна Джонсона в «Форсаж»
Шоураннер «Ведьмака» объяснила, почему сериал не был закрыт после ухода Генри Кавилла
Педро Паскаль признал, что в сериале «Мандалорец» он фигурирует только в качестве голоса
Биографические драмы и триллеры: 8 лучших российских сериалов первой половины 2023 года
Вышел тизер-трейлер второго сезона «Пищеблока»
Игровому ремейку «Русалочки» предсказывают успешный старт в мировом прокате
«Настоящее произведение искусства»: появились первые отзывы о «Человеке-пауке: Паутина вселенных»
Второй сезон сериала «Колесо времени» получил дату премьеры
Тильда Суинтон берет под опеку молодого мигранта в трейлере фэнтезийного драмеди Problemista
Кристен Стюарт, Эль Фаннинг и Джош О’Коннор снимутся в ремейке фильма «Кулаки в кармане»
Кто не рискует, тот не рожает в трейлере российского комедийного сериала «Бэби-тур»
Гениальный художник рассказывает о своей жизни в отрывке из фильма «Быть Сальвадором Дали»
В фильме «Флэш» будет неожиданное камео знаменитого актера
Съемки «Дэдпула 3» начались, несмотря на забастовку сценаристов
Вестники с того света занимаются любовью других людей в трейлере второго сезона «Здравствуйте, вам пора!»
24 мая 2023
Крис Хемсворт уже планирует «Тайлера Рейка 3»
Пара соглашается на необычный эксперимент в трейлере психологического триллера «Пациенты»
По словам Сидни Суини, «Мадам «Паутина» будет фильмом о сильных женщинах
Киану Ривз всерьез претендовал на одну из ключевых ролей в «Форсаже 10»
Люди оказываются во владениях Кинг-Конга в тизере мультсериала «Остров черепа»
Джон Сина прокомментировал неожиданную судьбу своего персонажа из «Форсажа 10»
Стало известно, где пройдут съемки «Мортал Комбат 2»
Квентин Тарантино почтил память вымышленного актера Рика Далтона
Фильм «Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур выйдет на Netflix
Морские бродяги попадают в ужасный шторм в трейлере драмы Бориса Хлебникова «Снегирь»
Эзра Миллер объединяется с Бэтменами и Супергерл в финальном трейлере «Флэша»
Сэм Левинсон и Лили-Роуз Депп опровергли слухи о хаосе на съемках сериала «Кумир»
Тест: кто из героев мультфильмов Disney это сказал?
Юлия Хлынина, Анна Чиповская и Марина Васильева сыграют в сериале «Первый класс»
Стартовали съемки комедии «Красный 5» с Гошей Куценко, Денисом Шведовым и Романом Курцыным
В производство запущен фильм о легенде ФК «Спартак» Федоре Черенкове
Очаровательный, дивный, но не без изъянов: появились первые отзывы о «Городе астероидов»
Мечты должны сбываться: Киноафиша приглашает на показ фильма «Комната чудес»
23 мая 2023
Игровой ремейк «Русалочки» получил рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
«Приматы» проникают в мир женщин в трейлере второго сезона сериала «Два холма»
В Каннах состоялась премьера исторической драмы «Игра королевы» с Алисией Викандер
Опубликованы новые страницы из комикса о Квентине Тарантино
Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» получил новый дублированный трейлер
Лора Линни, Мэгги Смит и Кэти Бейтс отправляются в Лурд в трейлере комедии «Клуб чудес»
Хоакин Феникс снимется в следующем фильме Тодда Хейнса
Подошли к концу съемки фильма «Про мою маму и про меня» с Нонной Гришаевой и Александром Олешко
Владимир Яглыч ищет способ умереть с пользой в трейлере комедийного сериала «Ухожу красиво!»
Сэмюэл Л Джексон воюет со скруллами в новом трейлере сериала Marvel «Секретное вторжение»
Арнольд Шварценеггер готовит зрителей к экшену в проморолике новых проектов Netflix
Начались съемки мини-сериала «Калимба» с Федором Бондарчуком и Аленой Михайловой
«С открытыми глазами»: вышел трейлер финальной серии «Наследников»
Режиссер «Атаки титанов» высказался о предстоящем финале сериала
Сергея Бурунова не позвали озвучивать Леонардо ДиКаприо в «Убийцах цветочной луны»
Объявлены имена актрис, получивших ведущие роли в российской версии «Постучись в мою дверь»
Вин Дизель подтвердил разработку новых спин-оффов «Форсажа», включая «женский» фильм
«Хватит уже обнаженной Лили-Роуз Депп»: появились первые отзывы о сериале «Кумир»
22 мая 2023
Вышел дублированный трейлер триллера о жуткой секте «Бог — это пуля»
Николас Кейдж сыграет в психологическом триллере о банде серферов
Бенедикт Камбербэтч получил роль в байопике о Бобе Дилане
Стартовали съемки фильма «Малышарики» с Константином Хабенским и Елизаветой Боярской
Мировые сборы франшизы «Джон Уик» достигли $1 млрд
Вышел трейлер последнего фильма Жан-Люка Годара
Квентин Тарантино сообщил о смерти героя Леонадро ДиКаприо из «Однажды… в Голливуде»
Кристофер Нолан подтвердил, что «Оппенгеймер» станет самым длинным фильмом в его карьере
«Форсаж 10» слабо стартовал в США, но оказался успешен в мировом прокате
Критики тепло приняли фильм Тодда Хейнса «Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур
Новый шедевр Мартина Скорсезе: появились первые отзывы об «Убийцах цветочной луны»
21 мая 2023
Не «Твин Пиксом» единым: 6 новых загадочных сериалов
20 мая 2023
Киногороскоп: какой ты известный кинозлодей по знаку зодиака?
19 мая 2023
Продюсер намекнул, что «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон превратится в трилогию
Гильдия актеров США готова присоединиться к забастовке сценаристов
Сто лет риска, бунта и революции: вышел трейлер документального фильма о студии Warner Bros
Барри Кеоган вынужден покинуть актерский состав «Гладиатора 2»
Что смотреть на выходных: «Плейлист волонтёра», «Братья Супер Марио в кино» и драма про интриги в театре
Харрисон Форд получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Фрэнсис Форд Коппола прокомментировал слухи о «хаосе» на съемках «Мегалополиса»
Маленькая девочка учится быть супергероиней в трейлере мультфильма «Просто супер»
Стало известно, когда ждать новые сезоны «Короны» и «Сексуального просвещения»
Магия сосуществует с высокими технологиями в причудливом тизере мультфильма «Нимона»
Харрисон Форд обещает «фильм, который вы заслужили» в новом проморолике «Индианы Джонса 5»
Кот-паук и другие: появилась серия постеров с персонажами «Человека-паука: Паутина вселенных»
В российский прокат выйдет экстремальный хоррор «Спуск: Новая глава»
Вышел первый трейлер напряженного мини-сериала Стивена Содерберга «Замкнутый круг»
Новый сезон «Футурамы» обрел дату премьеры и первый тизер
«Форсаж 10»: что показали в сцене после титров
Удовлетворительный, но не идеальный финал: появились первые отзывы об «Индиане Джонсе 5»
18 мая 2023
Алчные «волки» покушаются на богатства индейцев в первом трейлере «Убийц цветочной луны»
Начались съемки ромкома «Культурная комедия» с Алексеем Чадовым, Яной Гладких и Юрием Стояновым
Съемки «Винни-Пуха: Кровь и мед 2» стартуют осенью
Стивен Кинг похвалил предстоящий блокбастер DC «Флэш» с Эзрой Миллером
Джеки Чан собирается сняться в сиквеле фильма «Каратэ-пацан»
Роберт Дауни — младший модифицирует автомобили в трейлере сериала Downey’s Dream Cars
Вышел новый трейлер комедийного хоррора на тему расизма «Потемнело»
Сериал «В ритме жизни» завершится третьим сезоном
«Я старый»: Мартин Скорсезе признал, что уже не успеет реализовать все свои задумки в кино
Стало известно, когда выйдут второй сезон «И просто так» и третий сезон «Убийств в одном здании»
Начались съемки заключительного сезона «Новеньких» с Глебом Калюжным и Кирой Медведевой
Эдди Мерфи договаривается о роли инспектора Клузо в перезапуске «Розовой пантеры»
Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» получил трейлер и дату релиза
Критики приняли «Форсаж 10» без особого энтузиазма
Джонни Депп заявил, что больше не нуждается в благосклонности Голливуда
Сериал «Джинни и Джорджия» продлен на третий и четвертый сезоны
Джон Дэвид Вашингтон воюет с ИИ в трейлере фантастического фильма «Создатель»
Независимые американские и европейские студии все активнее сотрудничают с Россией
17 мая 2023
На канале ТВ-3 анонсировали проекты нового сезона
Эксклюзив: Киноафиша побывала на съемках фильма «Майор Гром: Игра»
Том Круз бежит, дерется и прыгает со скалы в новом трейлере «Миссии: невыполнима 7»
Производство «Пингвина» и четвертого сезона «Мандалорца» откладывается из-за забастовки
К выходу готовится фильм о любви Франца Кафки и Доры Диамант
Стал известен сюжет «Скалолаза 2» с Сильвестром Сталлоне
«Королева Шарлотта: История Бриджертонов» стал одним из самых успешных сериалов Netflix
«Форсажу 10» предсказывают стартовые сборы в районе $300 млн
Семейный фильм «Король-львенок» получил новую дату выхода в России и финальный трейлер
Арнольд Шварценеггер заявил, что покончил с «Терминатором»
В Москве стартовали съемки третьего сезона «Контейнера»
Студия Marvel объявила даты выхода второго сезона «Локи» и сериала «Эхо»
Будет весело: появился первый тизер хоррора «Пять ночей у Фредди»
Вышел трейлер нового фильма от студии A24 под названием Earth Mama
Злые духи атакуют Лакита Стэнфилда и Розарио Доусон в трейлере «Особняка с привидениями»
Начались съемки российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь»
Джонни Деппа по-королевски встретили на Каннском кинофестивале
Данила Козловский сообщил о приостановке карьеры до конца года
Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2»
16 мая 2023
На KION выходит фильм «Земля Алькаррас», получивший главный приз Берлинского кинофестиваля
Начались съемки байопика о Григории Перельмане с Марком Эйдельштейном в главной роли
Объявлены новые фильмы с Бенедиктом Камбербэтчем, Дэйвом Батистой и Сэмюэлом Л Джексоном
Майкл Джей Фокс высказался о потенциальном ремейке «Назад в будущее»
Дэвид Теннант возвращается: вышел трейлер специальных серий «Доктора Кто»
Животные устраивают ралли в трейлере мультфильма «Зверогонщики»
Вышел трейлер сериала «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко и Крисом Мессиной
Объявивший об уходе из кино Кантемир Балагов написал новый сценарий
«Стражи Галактики 3» и «Братья Супер Марио» продолжают наращивать свои кассовые сборы
Начались съемки сериала «Наследники. Дар крови» с Оксаной Акиньшиной и другими звездами
COVID поражает Россию в трейлере пандемийной драмы «Дыхание»
Стали известны главные претенденты на роль Супермена в новой киновселенной DC
Эль Фаннинг сыграет с Тимоти Шаламе в байопике о Бобе Дилане
Вигго Мортенсен и другие звезды снимутся в фильме об убийстве Джона Кеннеди
Тест: как хорошо ты знаешь франшизу «Форсаж»?
Ана де Армас, Джуд Лоу и другие звезды возглавили актерский состав нового фильма Рона Ховарда
Карми заново обустраивает свою кухню в трейлере второго сезона «Медведя»
Экшен, шутки и похожий на Джокера Джейсон Момоа: вышел финальный трейлер «Форсажа 10»
В ближайшие дни в ряде российских городов пройдет «Фестиваль нового итальянского кино»
15 мая 2023
Джеймс Ганн выступал консультантом при создании лучших фильмов Marvel
Натали Портман считает, что у культового «Леона» есть немало «кринжовых» аспектов
Продюсер «Заклятия» готовит новую хоррор-франшизу о паранормальных явлениях
Для гламурной Эль Вудс и практичной Энди Сакс: косметика, которая бы подошла героиням популярных фильмов
Джулия Луи-Дрейфус обвинила СМИ в создании «идиотского» ярлыка «проклятье «Сайнфелда»
Джейк Джилленхол в беде не бросит: Киноафиша приглашает на показ фильма «Переводчик»
Идрис Эльба снимет экшен-триллер с собой в главной роли
13 мая 2023
Каннский кинорынок: анонсированы новые фильмы с Дэйзи Ридли, Изабель Юппер и Эмилией Джонс
Фильм «Однажды… в Голливуде» помог Майклу Джею Фоксу «мирно» закончить карьеру актера
Два повара-энтузиаста создают кулинарный рай в трейлере комедии «В ожидании Дали»
Зрелищный, шокирующий, громоздкий: появились первые отзывы о «Форсаже 10»
Канал The CW закрыл сериалы «Винчестеры», «Уокер: Независимость» и «Кунг-фу»
Брайан Кокс воссоединяется с Кейт Бекинсейл в трейлере драмы «Дочь заключенного»
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными
Вышел трейлер фэнтезийного мультфильма «Чарли и фантастическая четверка»
Девушка становится жертвой исчадия ада в трейлере хоррора «Ужас Истфилда. Первое изгнание»
Мэл Гибсон снимет фильм с Марком Уолбергом в главной роли
Уиллем Дефо пополнил звездный актерский состав «Битлджуса 2»
Вин Дизель намекнул, что «Форсаж» завершится не дилогией, а трилогией
12 мая 2023
Летишиа Райт находит врага и союзника в лице Джейми Белла в трейлере вестерна «В окружении»
Второй сезон фантастического сериала «Основание» получил тизер-трейлер и дату премьеры
Наемный убийца устраивается на работу в колл-центр в трейлере комедии «Не буди во мне киллера»
Конец Голливуда близок? Выйдут ли новые сезоны «Одних из нас», «Очень странных дел» и спин-офф «Игры престолов»?
Сидни Суини изобличают в раскрытии секретных данных в трейлере драмы «Реалити»
Что смотреть на выходных: «Великая», спортивная драма про Nike и боевик с Дженнифер Лопес
Работяга пытается покорить сердце вредной телезвезды в трейлере сериала «Куплю актрису»
Варвара Володина разрушает отношения со всеми вокруг в трейлере ромкома «Голова-жестянка»
В «Форсаже 10» появится дочь Пола Уокера
Джейми и Клэр переживают треволнения революции в трейлере седьмого сезона «Чужестранки»
Работа над вторым сезоном «Одних из нас» приостановлена
Мэгги и Ниган отправляются на Манхэттен в трейлере сериала «Остров мертвецов»
Моника Беллуччи договаривается о съемках в сиквеле «Битлджуса»
Фильм Романа Поланского «Отель «Палас» с Александром Петровым обрел дату выхода в России
От боевиков до драм: 8 лучших фильмов про матерей
«Чебурашка» вошел в число наиболее коммерчески успешных фильмов 2023 года
Полный сюр: Киноафиша приглашает на показ фильма «Быть Сальвадором Дали»
Появился синопсис всех серий шестого сезона «Черного зеркала»
Легендарная колдунья дает отпор силам зла в трейлере сказки «Баба Яга спасает мир»
11 мая 2023
Получай, Netflix: в Египте снимут собственный документальный фильм о Клеопатре
На RUTUBE вышел российский киноальманах «НЕзабытые»
Эмма Стоун возвращается к жизни с мозгом младенца в первом тизере фильма «Бедные-несчастные»
Вышел дублированный трейлер фантастического ромкома «(Не)идеальные роботы»
Сергей Бурунов рассказывает о крупнейших обитателях океана в трейлере фильма «Киты: Стражи планеты»
Мексиканский иммигрант придумывает знаменитые снеки в трейлере фильма «Обжигающе горячий»
Дольф Лундгрен рассказал, что уже восемь лет борется с раком
Зои Кравиц и Томасин Маккензи сыграют в психологическом хорроре «Автопортрет»
Стала известна дата выхода второго сезона «Благих знамений»
Сара Снук сталкивается с призраками из прошлого в трейлере хоррора «Реинкарнация. Новая глава»
Сиквел «Чумовой пятницы» официально запущен в производство
Скарлетт Йоханссон подтвердила, что Тайка Вайтити снимет семейный фильм «Башня ужасов»
Великое созвездие: «Город астероидов» Уэса Андерсона получил постер с многочисленными героями
Шайа ЛаБаф молится о свободе в трейлере фильма Абеля Феррары «Молодой Папа»
Третий сезон «Праведных Джемстоунов» получил дату премьеры и первый тизер
Николай Костер-Вальдау противостоит сатанистам в трейлере мрачного триллера «Бог — это пуля»
Шутки в сторону: 8 новых криминальных комедий
Netflix представил трейлер документального мини-сериала об Арнольде Шварценеггере
Аль Пачино и другие: Джонни Депп собрал актерский состав своего нового режиссерского проекта
10 мая 2023
В кинотеатре отеля «Англетер» состоится премьерный показ фильма «Меньшее зло»
Аманда Сайфред допрашивает Тома Холланда в трейлере триллера «Переполненная комната»
Хоррор «Восстание зловещих мертвецов» заработал уже $115 млн при бюджете в $19 млн
Мелисса Баррера и Николас Холт сыграют в фильме о реалити-шоу в духе «Холостяка»
На «Амедиатеке» стал доступен финальный сезон «Наследников»
Мэттью МакКонахи исполнит главную роль в триллере от создателя «Бескрайней ночи»
Из-за забастовки приостановлена работа над финалом «Очень странных дел» и другими проектами
Анонсированы новые фильмы во главе с Педро Паскалем и Эммой Робертс
Эндрю Гарфилд и Дэйзи Эдгар-Джонс сыграют в фильме о Карле Сагане и Энн Друян
Милош Бикович и другие звезды получили членство в Европейской киноакадемии
Николас Кейдж и Билл Скарсгард сыграют в сиквеле «Оружейного барона»
«Королева Шарлотта: история Бриджертонов»: на чем основан сериал, главные герои и будет ли продолжение
Стартовые сборы «Стражей Галактики 3» составили $300 млн
Том Хиддлстон и Марк Хэмилл снимутся в экранизации повести Стивена Кинга «Жизнь Чака»
Объявлены даты выхода второго сезона «Медведя» и финального сезона «Джека Райана»
Гай Ричи готовит новый фильм с Джейком Джилленхолом, Эйсой Гонсалес и Генри Кавиллом
Джейсон Стэйтем сражается с гигантскими акулами в трейлере фильма «Мег 2: Впадина»
«Йеллоустоун» завершится пятым сезоном, но уже в декабре стартует сериал-сиквел
Мафиозная комедия от режиссера «Сумерек»: 10 веских причин посмотреть фильм «Мама мафия»
Глобальная угроза и печальный Эйнштейн: вышел новый трейлер «Оппенгеймера»
«Битлджус 2» с Майклом Китоном, Дженной Ортегой и Джастином Теру обрел дату премьеры
Изумительная Ариэль: появились первые отзывы об игровом ремейке «Русалочки»
В прокат выходит российская мелодрама «Меньшее зло»
9 мая 2023
Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 9 Мая 2023 года
8 мая 2023
Телепрограмма на сегодня: 8 мая 2023 года для всех каналов
7 мая 2023
Телепрограмма на сегодня: 7 мая 2023 года для всех каналов
6 мая 2023
Дракула-абьюзер, цветок-людоед и психозы Хоакина Феникса: 7 безбашенных комедийных ужасов
Телепрограмма на сегодня: 6 мая 2023 года для всех каналов
5 мая 2023
Отправившаяся на отдых в лес семья переживает кошмар в трейлере хоррора «Иллюзия побега»
Джефф Бриджес согласился бы сняться в сиквеле «Большого Лебовски»
Финальная серия «Наследников» будет представлять собой полнометражный фильм
Джонни Кейджа в «Мортал Комбат 2» может сыграть звезда «Пацанов» Карл Урбан
Съемки второго сезона «Колец власти» завершатся, несмотря на забастовку сценаристов
На съемках блокбастера о Формуле-1 Брэд Питт сядет за руль настоящего гоночного болида
Студия Lucasfilm выпустила специальный ролик в честь Дня «Звездных войн»
Пол Дано, Бри Ларсон, Жюлия Дюкурно: объявлен состав жюри Каннского кинофестиваля 2023
Банальность зла: 7 жутких сериалов про маньяков, похожих на «Мерзлую землю»
Каннский кинорынок: анонсированы новые фильмы с Ливом Шрайбером, Кэри Маллиган и Элизабет Мосс
Что смотреть после «Королевы Шарлотты»: 10 захватывающих костюмированных сериалов
Новый злодей в киновселенной Marvel: 5 фактов о Высшем эволюционере
Эми Адамс, Пол Радд и Тесса Томпсон сыграют в ремейке испанской трагикомедии «Соседи сверху»
Продюсерская компания Сарика Андреасяна готовит фильм о домовенке Кузе
Состоялась премьера третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
4 мая 2023
Вышел новый трейлер сериала «Плейлист волонтера» во главе с Иваном Янковским
В прокат выходит российская военная драма «Помилование»
Актриса Ольга Картункова раскрыла имя своего возлюбленного
Warner Bros готовит новый фильм о Багзе Банни
Майкл Дуглас удостоится почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля
Женщина пытается защитить детей от зловещего культа в трейлере мини-сериала «Очищение»
Сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» завершится третьим сезоном
На стриминге выходит фильм Клер Дени «Звезды в полдень» в Маргарет Куэлли и Джо Элвином
Майлз Моралес спасает вселенную от коллапса в новом трейлере «Человека-паука: Паутина вселенных»
Звезда «Джека Ричера» и «Форсажа 10» Алан Ричсон сыграет в новом фильме Тимура Бекмамбетова
Дэйв Батиста и Зои Салдана покончили с фильмами Marvel, тогда как Крис Пратт готов продолжать
Вышел тизер-трейлер исторической картины Такеши Китано «Шея»
Кевин Костнер покинет сериал «Йеллоустоун» по окончании пятого сезона
Эксклюзив: появился фрагмент из фильма «Банды Парижа» с Росси де Пальмой в роли Сары Бернар
Тест: какой ты Хоакин Феникс из кино?
Константин Хабенский делает бизнес в девяностых в трейлере сериала «Неприличные деньги»
Сборы космического фильма «Вызов» преодолели планку в 1 млрд рублей
Тимоти Шаламе седлает песчаного червя в первом трейлере «Дюны 2»
3 мая 2023
Эмма Уотсон объяснила, почему перестала сниматься в кино
Начались съемки фильма «Исчезнувший велосипедист» с Тимофеем Трибунцевым и Антоном Лапенко
Работа над новыми сезонами «Кобры Кай» и «Шершней» приостановлена из-за забастовки
Популярный блогер становится вожатым в лагере в трейлере комедийного сериала «Юность»
К выходу готовится новый комедийный сериал с Федором Добронравовым «Мастодонт»
Появился новый локализованный трейлер боевика Гая Ричи «Переводчик»
Что смотреть на майских праздниках: «Все страхи Бо», продолжение сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Подземелья и драконы»
В Букмейте теперь есть детский раздел с новеллизацией «Чебурашки» и многими другими книгами
Энтони Старр поделился своими впечатлениями от четвертого сезона «Пацанов»
«Стражи Галактики 3»: что показали в сценах после титров
Стала известна продолжительность мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных»
Сериал «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко получил дату премьеры
Забастовка голливудских сценаристов не повлияет на съемки второго сезона «Дома Дракона»
Стало известно, когда ждать спин-офф «Пацанов» под названием «Поколение «Ви»
«Стражам Галактики 3» прочат стартовые сборы в размере $250 млн
Голливудские сценаристы объявили забастовку, требуя справедливой оплаты труда
Киногороскоп: кто ты из мира «Бриджертонов» по знаку зодиака
«Джон Уик 4» получил дату выхода на стриминге
Вышел тизер «Дюны 2», предваряющий полноценный трейлер
Вин Дизель боится потерять свою семью в новом сентиментальном трейлере «Форсажа 10»
2 мая 2023
Молодой геймер становится профессиональным автогонщиком в трейлере фильма «Гран Туризмо»
На KION выходит сериал «Спасти единственного сына» с Алексеем Серебряковым и Анной Ардовой
Вышел трейлер безумной комедии «Телесные игры 2» с Джошем Дюамелем
Согласно свежему опросу, легальные стрим-сервисы становятся все популярнее среди россиян
Производство второго сезона «Разделения» может быть отложено
Хилари Суэнк помогает нуждающейся семье в трейлере драмы «Обыкновенные ангелы»
В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов
Сериалы «Утреннее шоу» и «Дипломатка» продлены на новые сезоны
Джеймс Ганн рассказал, какой будет его версия Супермена
Сильвестр Сталлоне сыграет в перезапуске «Скалолаза»
Над сценарием нового «Блэйда» работает создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто
Джеффри Дамер передает эстафету: стало известно, о чем будет второй сезон антологии «Монстр»
Сериал «Чужой» обрел исполнительницу главной роли
Сатирический фильм Адама МакКея с Робертом Паттинсоном и Эми Адамс выйдет на Netflix
Пол Мескал и Джесси Бакли договариваются о ролях в фильме Хлои Чжао о жене Уильяма Шекспира
Мировые сборы мультфильма «Братья Супер Марио в кино» превысили $1 млрд
Тайка Вайтити собирается экранизировать роман Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце»
Производство «Миссии: невыполнима 7» наконец завершилось
Веселый «Безумный Макс»: вышел первый тизер сериала по видеоигре Twisted Metal
В разработку запущен фильм по роману Кормака Маккарти «Кровавый меридиан»
Из мемов в кино: в России снимут фильм о Ждуне
Педро Паскаль пополнил актерский состав «Гладиатора 2»
1 мая 2023
Прыжки в холодную воду и встреча с кумирами: чем запомнился 3-й сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» главным актерам
В ожидании лета: 10 самых солнечных фильмов
Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 1 Мая 2023 года
