Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за ноябрь 2023 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
30 ноября 2023
Хелен Миррен рассказывает внуку о своем детстве в трейлере фильма «Белая птица. Новое чудо»
Джоди Комер спасает своего младенца в трейлере драмы «Всемирный потоп»
Завершились съемки сериала «Ректор» с Владимиром Канухиным в главной роли
Зло из старого бассейна поражает семью Уайатта Рассела в трейлере хоррора «Проклятые воды»
Очаровательный фильм с восхитительным Тимоти Шаламе: появились первые отзывы о «Вонке»
Фривольный плюшевый медведь отправляется в школу в трейлере сериала «Тед»
29 ноября 2023
Лакит Стэнфилд конкурирует с Иисусом Христом в трейлере фильма «Книга Кларенса»
Сериал по Fallout: появились первые кадры и подробности сюжета
В разработку запущен спин-офф «Пацаны: Мексика»
Что смотреть на Netflix зимой: 10 любопытных премьер, которые нельзя пропустить
Новое изысканное ограбление: вышел трейлер сериала «Берлин» из вселенной «Бумажного дома»
Страдающий деменцией Питер Сарсгаард знакомится с Джессикой Честейн в трейлере драмы «Память»
28 ноября 2023
В Санкт-Петербурге пройдет предпремьерный показ сериала «Сны Алисы»
Сенегальский парень совершает одиссею через Африку в трейлере фильма «Я — капитан»
Кузьму Котрелева подозревают в похищении девочки в трейлере триллера «Правда»
Девушки преодолевают страх и обретают мужество в трейлере военной драмы «Воздух»
Виталия Корниенко отправляется на дело с Михаилом Тарабукиным в трейлере комедии «Одна дома»
Елена Яковлева вспоминает прошлое в трейлере драмы «Свет»
Виктор Добронравов предстает в образе великого русского персонажа в первом трейлере «Онегина»
Саша Бортич и ее загадочный напарник: вышел новый тизер сериала «Блеск»
27 ноября 2023
Марго Робби высказалась о потенциальном сиквеле «Барби»
Появились первые кадры из нового фильма Паоло Соррентино о Неаполе
Том Харди сообщил о возобновлении съемок «Венома 3»
Никита Ефремов пребывает в розыске в трейлере второго сезона сериала «Оффлайн»
Здарова, юнец: вышел трейлер «Внутри Лапенко 4» о детстве главных персонажей
26 ноября 2023
Фильмы, сериалы и анимация: 8 проектов Marvel, которые выйдут в 2024 году
24 ноября 2023
Тим Бертон не собирается возвращаться к «Кошмару перед Рождеством»
Одинокая Дэйзи Ридли переживает стресс в атмосферном трейлере фильма «Иногда я думаю о смерти»
«Доктор Кто» получил специальный трейлер в честь своего 60-летия
Появились первые кадры из амбициозного сериала «Шаман» Рустама Мосафира
Труп в саду нарушает планы Ширли Хендерсон в трейлере комедии «Идеальные друзья»
Главный фильм осени: 5 причин посмотреть «Дворец»
23 ноября 2023
От бандита до агента национальной безопасности: 5 лучших ролей Михаила Пореченкова
Конь Юлий знакомится с динозаврами в трейлере мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли»
Девушки рулят автобизнесом и мужиками в трейлере второго сезона сериала «Сестры»
Энтони Хопкинс предстает в образе «британского Шиндлера» в трейлере драмы «Одна жизнь»
Мелани Тьерри и Жиль Леллуш выживают близ Антарктиды в трейлере фильма «Остров изгоев»
Одинокий астронавт дружит с кенгуру в трейлере фантастической комедии «Лунный человек»
Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг готовят сериал «Мыс страха»
Дженна Ортега и Мелисса Баррера не будут сниматься в «Крике 7»
22 ноября 2023
Новый фильм от создателей «1+1»: вышел трейлер французской комедии «Шопоголики»
Шахтеры вскрывают обитель древнего зла в трейлере атмосферного хоррора «Спуск в бездну»
Эмма Стоун собирается дать пинка плачущему младенцу в новом трейлере «Бедных-несчастных»
Финальный сезон «Трудных подростков» получил эффектный трейлер и дату премьеры
Сериал «Черное зеркало» продлен на седьмой сезон
Студия A24 готовит эротический триллер Babygirl с Николь Кидман и другими звездами
Дети расследуют мистические происшествия в отрывке из хоррора «Бугимен. Начало легенды»
Канал СТС объявил о перезапуске сериала «Не родись красивой»
21 ноября 2023
Робкая девушка превращается в доминатрикс в трейлере сериала «Госпожа»
Основано на реальной трагедии: выходит сериал «Сама виновата?» о Маргарите Грачевой
Ковбойские истории: 5 вестернов последних лет, которые стоит посмотреть
Николас Холт сыграет Лекса Лютора в фильме «Супермен: Наследие»
Джейсон Момоа раскрывается как отец в новом трейлере «Аквамена и потерянного царства»
Загадочная девушка в красном запускает смертельную игру в трейлере сериала «Цифровой код»
Хоакин Феникс сражается, любит и надевает корону в финальном трейлере «Наполеона»
Две семьи заселяются в один домик в трейлере комедии «Новогодний ол инклюзив»
В разработку запущена шестая часть «Джейсона Борна»
20 ноября 2023
Ветеран войны Пирс Броснан отправляется почтить боевых товарищей в трейлере фильма «Последний стрелок»
Самолетик-трансформер спасает мир в трейлере мультфильма «Супер Крылья: Фильм»
Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян сыграют в комедии «Неприличные гости»
Кай Гетц открывает портал в сказочный мир в трейлере сериала «Недетское кино»
У создателя «Фарго» есть масса идей для последующих сезонов
В разработку запущен «Крид 4»
Приквел «Голодных игр» собрал за первые дни $98 млн, «Капитан Марвел 2» рекордно обвалилась
18 ноября 2023
Тест: кто ты из компании Скотта Пилигрима?
17 ноября 2023
Начались съемки сериала «Первый номер» с Евгением Цыгановым, Равшаной Курковой и другими звездами
Потерявшая память Кристен Риттер ищет ответы в трейлере сериала «Темное дитя: Отголоски»
Объявлена конкурсная программа второго кинофестиваля «Зимний»
Сидни Суини и Глен Пауэлл стараются не влюбиться друг в друга в трейлере ромкома «Кто угодно, кроме тебя»
Баскетболисты-аутсайдеры превосходят ожидания в трейлере фильма «Игра в Пусане»
Константин Эрнст анонсировал переосмысление «Семи самураев» с цифровыми советскими актерами
16 ноября 2023
Мститель Кевин Спейси начинает зловещую игру в трейлере триллера «Контроль»
Тимур Батрутдинов сыграет злодея в продолжении «Счастливых вместе»
Кейли Куоко пытается выйти из криминальной игры в трейлере экшен-комедии «Моя жена — киллер»
5 самых ожидаемых фильмов 2023 года, которые уже можно посмотреть онлайн
Максима Матвеева настигает его прошлое в трейлере «Триггера. Фильм»
Начались съемки новогоднего спецвыпуска «Папиных дочек»
Сериал «Детство Шелдона» закончится седьмым сезоном
Рокки и Джинджер спасают дочь в трейлере «Побега из курятника 2»
Любимые герои оказываются в необычных обстоятельствах в трейлере второго сезона «Что, если…?»
15 ноября 2023
Дакота Джонсон предвидит будущее в трейлере супергеройского фильма «Мадам «Паутина»
Крепкая работа Ридли Скотта: появились рецензии на фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом
Warner Bros готовит байопик об Эдит Пиаф с использованием ИИ для воссоздания образа певицы
Роман Михайлов показывает сыну мир подпольного покера в трейлере фильма «Поедем с тобой в Макао»
Ромен Дюрис и его сын живут среди мутантов в трейлере фантастической драмы «Королевство зверей»
Престарелый кинорежиссер устраивает хайп в трейлере комедии «Великая магия»
14 ноября 2023
Сергей Марин расследует ряд загадочных убийств в трейлере исторического детектива «Цербер»
Клоун Арт кладет подарки под елку в тизере «Ужасающего 3»
Знаменитый рыжий кот уплетает лазанью в трейлере мультфильма «Гарфилд»
Запретная любовь и криминал: вышел трейлер «Брата 3»
Жертва домашнего насилия учится жить без рук в трейлере сериала «Сама виновата?»
Повзрослевшая дочь Александра Петрова мечтает о спортивном успехе в тизере фильма «Лед 3»
Юлия Александрова предлагает убить Константина Богомолова в трейлере сериала «Кеша должен умереть»
«Нефть» Пола Томаса Андерсона возглавила список лучших фильмов XXI века
13 ноября 2023
Том Форд хочет посвятить ближайшие 20 лет жизни созданию фильмов
Татьяна Орлова творит волшебство в трейлере фильма «Баба Мороз и тайна Нового года»
Даррен Аронофски снимет для студии A24 байопик об Илоне Маске
«Дева и дракон», новый фильм по «Ведьмаку» и многое другое: что показали на Netflix Geeked Week 2023
Воительница София Бутелла защищает свою планету в трейлере первой части «Мятежной Луны»
11 ноября 2023
Фильмы про мам и материнство: топ-10 ко Дню матери
10 ноября 2023
Этот неловкий момент: 5 фильмов, в которых присутствие дублеров слишком очевидно
Франшиза «Джон Уик» расширится за счет нового игрового сериала и аниме-проекта
Культовые фильмы про взломщиков сейфов
«Дэдпул 3», «Веном 3», «Блэйд» и другие ожидаемые блокбастеры получили новые даты выхода
Базовые эмоции знакомятся с Тревогой в трейлере мультфильма «Головоломка 2»
Военный пилот Остин Батлер воюет с нацистами в эстетском трейлере сериала «Властелины воздуха»
Аанг намеревается объединить четыре нации в трейлере сериала «Аватар: Последний маг воздуха»
9 ноября 2023
В ожидании новых чудес: вышел тизер-трейлер «Ёлок 10»
Маня и Наринэ отправляются в горы в трейлере фильма «Манюня: Новогодние приключения»
Энгаури Райс осваивается в новой школе в трейлере мюзикла «Дрянные девчонки»
Marvel вновь разочаровывает: появились отзывы о «Капитане Марвел 2»
Голливуд возвращается к полноценной работе: забастовка Гильдии актеров Америки закончилась
8 ноября 2023
Нью-Йорк замерзает до смерти в трейлере «Охотников за привидениями: Ледяная империя»
В Бауманке состоится специальный показ финального эпизода «Кибердеревни»
Сериал «Кеша должен умереть» с Константином Богомоловым и Юлией Снигирь получил дату премьеры
Девушка попадает в дьявольский монастырь в трейлере хоррора «Заклятие. Зарождение зла»
Кино не хуже: 5 успешных книжных экранизаций 2023 года
Netflix запустил в разработку «Энолу Холмс 3»
Шпион Гари Олдман выслеживает ненадежных агентов в трейлере третьего сезона «Медленных лошадей»
Брутальный Алан Ричсон защищает своих товарищей в трейлере второго сезона «Джека Ричера»
7 ноября 2023
Неутомимый Ридли Скотт уже работает над новым фильмом
Бри Ларсон вступает в эпичную битву в финальном трейлере «Капитана Марвел 2»
Вы не поверите: как сейчас выглядят 12 актеров, от которых все были без ума
Жители многоэтажки обсуждают свои проблемы в трейлере ситкома «Внутренняя мимперия»
Сериал «Медведь» официально продлен на третий сезон
Семьянина Марка Уолберга настигает его шпионское прошлое в трейлере комедии «Семейный план»
6 ноября 2023
На счету сказочного фильма «По щучьему велению» уже свыше 1,3 млрд рублей
Кингпин произносит монолог под дулом пистолета глухонемой супергероини в трейлере сериала «Эхо»
Создатели «Рататуя» представляют: вышел трейлер мультфильма «Волшебное приключение Да Винчи»
Девочка разыскивает волшебный артефакт в трейлере фэнтези «Тайна заколдованного зеркала»
5 свежих пугающих триллеров, которые держат в напряжении от начала до конца
5 ноября 2023
Леденящие душу истории: 7 лучших фильмов ужасов 2023 года
3 ноября 2023
Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы
Самый вдохновляющий фильм осени: 5 интересных фактов о «Я богиня»
Юлия Пересильд отправляется в Грузию к Евгению Цыганову в трейлере драмы «Нина»
Планы HBO: когда ждать новые сезоны «Одних из нас», «Дома Дракона», «Эйфории» и других сериалов
Люди сражаются с гигантским реактивным ящером в трейлере фильма «Годзилла -1.0»
Новый шедевр Хаяо Миядзаки: вышел дублированный трейлер мультфильма «Мальчик и птица»
В прокат вышел комедийный хоррор «Мой ленивец-убийца»
В прокате появился триллер «Дочь болотного царя» во главе с Дейзи Ридли
Наследника Цезаря посещают видения о будущем в трейлере фильма «Королевство планеты обезьян»
Каскадер Райан Гослинг становится Джейсоном Борном в трейлере боевика The Fall Guy
2 ноября 2023
В прокате стартовал исторический боевик «Будика: Королева воинов» с Ольгой Куриленко
В прокат вышел фильм «Привет, мама» с Дарьей Савельевой и Аглаей Тарасовой
Евгения Громова открывает себя через сексуальные ролевые игры в трейлере сериала «Госпожа»
Премьера со всем миром: заключительной серия «Атаки титанов» выйдет на «Кинопоиске»
В России стартовал фестиваль Европейского кино
Бомонд встречает новое тысячелетие в дублированном трейлере фильма Романа Поланского «Дворец»
1 ноября 2023
Да будут сиквелы: фильмы «Оно», «Убийца» и «Константин» получат продолжение
Марк Эйдельшейн мечтает оказаться на космической станции в тизере фильма «Космос засыпает»
Павел Прилучный руководит рестораном в трейлере праздничного фильма «Новогодний шеф»
Ингрид Олеринская сыграла в сериале «Мафия — дело семейное» по мотивам «Ромео и Джульетты»
Девушка попадает в больницу после акта зверства со стороны мужа в тизере сериала «Сама виновата?»
Что смотреть в ноябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Француз в галстуке с редким узлом: загадка Меровингена, самого странного героя «Матрицы», наконец разгадана
Вербовщик, ребенок.. вы серьезно? «Алиса в пограничье» набрала 200 млн часов просмотра, но зрители видят в нем лишь копию «Игры в кальмара»
4 часа 48 минут чистого кайфа: аниме «Маг воды» покорил зрителей на 9,9 баллов — но дадут ли ему 2 сезон?
«Философия и ПТСР вместо экшена»: ИИ сравнил все сезоны «Алисы в Пограничье» — лучший вычислил мгновенно, а вы согласитесь?
Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
«Снял шляпу сам Боярский»: иностранцы в пух и прах разнесли «Трех мушкетеров» — оценка 1,8 балла, как у второсортной комедии
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить