Тест: какая суперсила пригодится тебе в этом году?

Все мы иногда мечтаем обладать какой-нибудь суперспособностью: читать чужие мысли, разговаривать с животными или манипулировать временем. Но поскольку это все невозможно – во всяком случае, пока что, – мы решили быть чуточку реалистичнее: любая из суперспособностей в результатах этого теста более чем достижима. Получение каждой из них ты даже можешь выбрать в качестве цели на новый год. Так что предлагаем тебе временно оставить мечты об обладании супергеройскими способностями, пройти этот тест и узнать, как ты мог бы усовершенствовать себя в 2023 году.