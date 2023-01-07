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Киноафиша Новости Тест: какая суперсила пригодится тебе в этом году?

Тест: какая суперсила пригодится тебе в этом году?

7 января 2023 12:00
Тест: какая суперсила пригодится тебе в этом году?

В результатах никаких способностей супергероев – таланты только простых (почти) смертных.

Все мы иногда мечтаем обладать какой-нибудь суперспособностью: читать чужие мысли, разговаривать с животными или манипулировать временем. Но поскольку это все невозможно – во всяком случае, пока что, – мы решили быть чуточку реалистичнее: любая из суперспособностей в результатах этого теста более чем достижима. Получение каждой из них ты даже можешь выбрать в качестве цели на новый год. Так что предлагаем тебе временно оставить мечты об обладании супергеройскими способностями, пройти этот тест и узнать, как ты мог бы усовершенствовать себя в 2023 году.

Алена Попова
Алена Попова
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