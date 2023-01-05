Композитор «Бэтмена» и «Вверх» Майкл Джаккино снимет ремейк фантастического хоррора «Они»

Оскароносный композитор Майкл Джаккино продолжит осваивать профессию режиссера. В октябре прошлого года создатель музыки к «Бэтмену», «Вверх» и «Человеку-пауку: Нет пути домой» отлично проявил себя в качестве постановщика, сняв для Marvel Studios хэллоуинский спецвыпуск «Ночной оборотень». Теперь Джаккино решился на полнометражный дебют.

Согласно Deadline, кинематографист снова отдаст дань уважения классическим фильмам ужасов — Джаккино договорился с руководством Warner Bros. о постановке ремейка фантастического хоррора «Они». В данный момент Джаккино общается со сценаристами и надеется приступить к работе в ближайшем будущем.

Оригинальный фильм 1954 года повествует о гигантских муравьях, которые из-за ядерных испытаний на территории Нью-Мексико разрослись до колоссальных размеров. Насекомые, мутировавшие в огромных чудовищ, стали угрозой для человечества, когда решили мигрировать из пустыни в многолюдный Лос-Анджелес.

По словам Джаккино, он всегда с большой теплотой относился к «Они». Рассуждая о концепции переосмысления, режиссер отметил, что через данный жанр он планирует в полной мере раскрыть тему иммиграции. Помимо режиссуры, Джаккино собирается выступить как композитор, а также привлечь к производству своего брата Энтони, который сделал для Disney+ небольшой документальный фильм о создании «Ночного оборотня».