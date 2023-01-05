Телепрограмма на сегодня: 5 января 2023 года для всех каналов

Как обычно проходят ваши праздники? Сидите дома, укутавшись в плед, или весело зажигаете на какой-нибудь вечеринке? Пьете какао или предпочитаете глинтвейн? Неважно, что из этого вы выберете. Важно, что наши вкусы на кино с вами совпадают. Устраивайтесь поудобнее, а мы расскажем, что можно посмотреть 5 января на всех федеральных каналах.

Первый. Программа передач на 5 января

05:10 Золотые рога

06:00 Новости

06:10 Золотые рога

06:30 Огонь, вода и медные трубы

08:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 Жизнь своих

11:10 ПроУют

12:00 Новости

12:15 Видели видео? (Новогодний выпуск)

13:05 Повара на колесах

14:10 Один дома

16:05 Угадай мелодию (20 лет спустя)

16:50 Две звезды. Отцы и дети (Новогодний выпуск)

18:00 Вечерние новости

18:15 Две звезды. Отцы и дети (Новогодний выпуск)

18:55 Фантастика

21:00 Время

21:30 Мажор

22:30 К 85-летию Адриано Челентано. «Единственный». Концерт в Москве

00:30 Подкаст.Лаб

04:25 Белая ночь, нежная ночь..

Мажор

Россия 1. Программа передач на 5 января

05:15 Другие

07:10 Пепел (7-я серия)

08:00 Пепел (8-я серия)

09:00 Вести

09:35 Пятеро на одного

10:15 Сто к одному

11:00 Вести

11:35 Ликвидация (10-я серия)

12:25 Ликвидация (11-я серия)

13:15 Ликвидация (12-я серия)

14:00 Вести

14:35 Вести. Местное время

14:50 Измайловский парк

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести в 20:00

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский (7-я серия)

22:20 Склифосовский (8-я серия)

23:25 Невеста комдива (7-я серия)

00:25 Невеста комдива (8-я серия)

01:25 Мастер и Маргарита (9-я серия)

02:20 Мастер и Маргарита (10-я серия)

03:20 Другие

Матч!. Программа передач на 5 января

06:00 Магия большого спорта

06:30 Ты в бане!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч! Прямая трансляция

09:50 Новости

09:55 Команда Матч

10:10 Гонка

12:35 Ты в бане!

13:05 Новости

13:10 Смешанные единоборства. UFC. Гловер Тейшейра против Иржи Прохазки. Трансляция из Сингапура

14:25 Все на Матч! Прямая трансляция

14:55 Гандбол. Рождественский турнир. Мужчины. Россия - Белоруссия. Трансляция из Москвы. Прямая трансляция

16:30 Все на Матч! Прямая трансляция

16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА – ХК «Сочи». Прямая трансляция

19:15 Все на Матч! Прямая трансляция

19:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. «Химнастик» - «Осасуна». Прямая трансляция

21:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. «Эльденсе Атлетик». Прямая трансляция

00:00 Все на Матч! Прямая трансляция

00:50 География спорта (Владикавказ)

01:20 География спорта (Тюмень)

01:45 Триумф

03:25 Новости

03:30 Ты в бане!

03:55 Жизнь после спорта (Денис Лебедев)

04:20 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) –«Белогорье» (Белгород)

НТВ-Петербург. Программа передач на 5 января

08:00 Сегодня

08:20 Ветер северный

10:00 Сегодня

10:20 Домисолька. Новогодняя сказка

12:25 Балабол

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Санкт-Петербурге

16:20 Балабол

19:00 Сегодня

19:20 Сегодня в Санкт-Петербурге

19:30 БиМ

22:23 Возвращение легенды

00:10 Одинокий волк

04:55 Горюнов

ТВ-центр. Программа передач на 5 января

04:00 Новогодний смехомарафон

05:15 Интим не предлагать

06:45 Женская логика-4

07:36 Женская логика-4

08:30 Как встретишь, так и проведёшь!

09:15 Москва резиновая

10:00 Блеф

11:55 Назад в СССР

12:40 Анна-детективъ-2

13:31 Анна-детективъ-2

14:30 События

14:45 Закулисные войны. Эстрада

15:30 Новогодний смехомарафон

16:45 Личное дело майора Баранова

18:40 Доктор Иванов. Мать и сын

19:31 Доктор Иванов. Мать и сын

20:20 Доктор Иванов. Мать и сын

21:11 Доктор Иванов. Мать и сын

22:00 События

22:15 90-е. Короли шансона

23:00 Прощание

23:45 Хроники московского быта

00:30 Дряхлая власть

01:10 Закулисные войны. Эстрада

01:50 Назад в СССР

02:30 Анна-детективъ-2

03:12 Анна-детективъ-2

04:00 Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке

04:55 Личное дело майора Баранова

Культура. Программа передач на 5 января

06:30 Малыш и Карлсон

06:55 Карлсон вернулся

07:20 Цирк

08:50 Легенды мирового кино (Григорий Александров)

09:20 Неизвестный (Портрет неизвестного генерала)

09:45 Укрощение строптивой

11:15 Взгляд из космоса (Меняющаяся планета)

12:05 Большие и маленькие (Избранное)

13:40 Гардемарины, вперед! (4-я серия)

14:55 История русских браков (4-я серия)

15:30 Гордость и предубеждение (3-я серия)

16:22 Гордость и предубеждение (4-я серия)

17:15 Сокровища Московского Кремля (Византийское наследство Русской Царицы)

18:10 Отцы и дети (Александр Коршунов)

18:40 Земля Санникова

20:10 Концерт на бис

21:40 Гордость и предубеждение (5-я серия)

22:30 Гордость и предубеждение (6-я серия)

23:20 История русских браков (4-я серия)

23:55 Гардемарины, вперед! (4-я серия)

01:10 Взгляд из космоса (Меняющаяся планета)

02:00 Искатели (По следам сокровищ Кисы Воробьянинова)

02:45 Раз ковбой, два ковбой

03:00 Окончание эфира

Малыш и Карлсон

СТС. Программа передач на 5 января

05:05 6 кадров (224-я серия)

05:20 6 кадров (30-я серия)

05:40 6 кадров (57-я серия)

06:00 Ералаш (1. Ну кто же так рисует?! 2. Два желания 3. Физкульт-привет!)

06:05 Ералаш (1. Всем ясно?! 2. Я с тобой, Вася! 3. Интересное кино, или Бедный Юрик 4. Детективная история)

06:10 Ералаш (1. Я играю на гармошке 2. Телефонный разговор 3. Еще раз к вопросу о Тимуровской работе)

06:20 Ералаш (1. Все четыре колеса 2. Царевна Несмеяна)

06:25 Ералаш (1. Трагедия Вовы Крякина 2. Поединок 3. Смятение чувств 4. Авария)

06:30 Варежка

06:40 Храбрый олененок

07:00 Мультфильмы

07:25 Умка

07:35 Умка ищет друга

07:45 Дед Мороз и лето

08:00 Ну, погоди!

08:30 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 Шоу «Уральских пельменей» (Заливной огонек)

10:20 Белль и Себастьян

12:15 Одни дома

14:20 Мадагаскар-2. Побег в Африку

15:55 Мадагаскар-3

17:35 Как приручить дракона

19:15 Кролецып и Хомяк Тьмы

21:00 Двое: я и моя тень

22:55 Красотка на всю голову

01:00 Страна чудес

02:15 Шоу «Уральских пельменей»

03:20 6 кадров (103-я серия)

03:40 6 кадров (104-я серия)

04:00 6 кадров (109-я серия)

04:25 6 кадров (22-я серия)

04:45 6 кадров (120-я серия)

Двое: я и моя тень

РЕН ТВ. Программа передач на 5 января

05:19 Невероятно интересные истории (567-я серия)

05:52 Невероятно интересные истории (612-я серия)

06:25 Крокодил Данди

08:04 Крокодил Данди 2

10:05 Совбез (1-я серия)

11:05 Совбез (2-я серия)

12:05 Совбез (3-я серия)

12:30 Новости

12:45 Совбез (3-я серия)

13:24 Совбез (4-я серия)

14:25 Совбез (5-я серия)

15:26 Совбез (1-я серия)

16:27 Совбез (2-я серия)

17:27 Совбез (3-я серия)

18:27 Совбез (4-я серия)

19:30 Новости

19:45 Как я стал русским

21:31 Жмурки

23:35 Бумер

1:33 Бумер: Фильм второй

03:20 Бабло

04:46 Невероятно интересные истории (551-я серия)

ТНТ. Программа передач на 5 января

05:30 Женский Стендап (10-я серия)

06:15 Женский Стендап (11-я серия)

07:00 Наша Russia (Дайджест)

07:25 Наша Russia (27-я серия)

07:50 Наша Russia (28-я серия)

08:15 Наша Russia (1-я серия)

08:45 Наша Russia (Дайджест)

09:10 Наша Russia (Дайджест)

09:35 Наша Russia (4-я серия)

09:55 Наша Russia (5-я серия)

10:15 Дневной дозор

13:00 Чернобыль. Зона отчуждения (ЧП в четвертом блоке)

14:00 Чернобыль. Зона отчуждения (17-я серия)

14:45 Чернобыль. Зона отчуждения (18-я серия)

15:35 Чернобыль. Зона отчуждения (19-я серия)

16:30 Чернобыль. Зона отчуждения (20-я серия)

17:25 Чернобыль. Зона отчуждения (21-я серия)

18:10 Чернобыль. Зона отчуждения (14-я серия)

19:10 Чернобыль. Зона отчуждения (23-я серия)

19:55 Чернобыль. Зона отчуждения (16-я серия)

21:00 Форсаж 7

23:35 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2

01:15 Двое на миллион (Новогодний выпуск)

02:00 Двое на миллион (Новогодний выпуск)

02:45 Студия Союз (92-я серия)

03:30 Студия Союз (Новогодний выпуск)

04:15 Студия Союз (Новогодний выпуск)

Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2

Домашний. Программа передач на 5 января

05:25 Домашняя кухня (Владимир Долинский)

05:50 Домашняя кухня (Борис Грачевский)

06:15 6 кадров

06:30 6 кадров

06:35 Любимый Новый год (1-я серия)

07:35 Однажды двадцать лет спустя

09:05 Испытательный срок

11:00 В тихом омуте... (1-я серия)

12:00 В тихом омуте... (2-я серия)

13:00 В тихом омуте... (3-я серия)

14:00 В тихом омуте... (4-я серия)

15:00 Реабилитация (1-я серия)

16:00 Реабилитация (2-я серия)

17:00 Реабилитация (3-я серия)

18:00 Реабилитация (4-я серия)

19:00 Ветреный (102-я серия)

19:50 Ветреный (103-я серия)

20:40 Ветреный (104-я серия)

21:30 Алмазная корона (1-я серия)

22:22 Алмазная корона (2-я серия)

23:15 Алмазная корона (3-я серия)

00:07 Алмазная корона (4-я серия)

01:00 Бум 2

02:45 О чем не расскажет река (1-я серия)

03:28 О чем не расскажет река (2-я серия)

04:12 О чем не расскажет река (3-я серия)

04:56 О чем не расскажет река (4-я серия)