Телепрограмма на сегодня: 5 января 2023 года для всех каналов
Как обычно проходят ваши праздники? Сидите дома, укутавшись в плед, или весело зажигаете на какой-нибудь вечеринке? Пьете какао или предпочитаете глинтвейн? Неважно, что из этого вы выберете. Важно, что наши вкусы на кино с вами совпадают. Устраивайтесь поудобнее, а мы расскажем, что можно посмотреть 5 января на всех федеральных каналах.
Первый. Программа передач на 5 января
05:10 Золотые рога
06:00 Новости
06:10 Золотые рога
06:30 Огонь, вода и медные трубы
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 Жизнь своих
11:10 ПроУют
12:00 Новости
12:15 Видели видео? (Новогодний выпуск)
13:05 Повара на колесах
14:10 Один дома
16:05 Угадай мелодию (20 лет спустя)
16:50 Две звезды. Отцы и дети (Новогодний выпуск)
18:00 Вечерние новости
18:15 Две звезды. Отцы и дети (Новогодний выпуск)
18:55 Фантастика
21:00 Время
21:30 Мажор
22:30 К 85-летию Адриано Челентано. «Единственный». Концерт в Москве
00:30 Подкаст.Лаб
04:25 Белая ночь, нежная ночь..
Россия 1. Программа передач на 5 января
05:15 Другие
07:10 Пепел (7-я серия)
08:00 Пепел (8-я серия)
09:00 Вести
09:35 Пятеро на одного
10:15 Сто к одному
11:00 Вести
11:35 Ликвидация (10-я серия)
12:25 Ликвидация (11-я серия)
13:15 Ликвидация (12-я серия)
14:00 Вести
14:35 Вести. Местное время
14:50 Измайловский парк
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести в 20:00
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский (7-я серия)
22:20 Склифосовский (8-я серия)
23:25 Невеста комдива (7-я серия)
00:25 Невеста комдива (8-я серия)
01:25 Мастер и Маргарита (9-я серия)
02:20 Мастер и Маргарита (10-я серия)
03:20 Другие
Матч!. Программа передач на 5 января
06:00 Магия большого спорта
06:30 Ты в бане!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч! Прямая трансляция
09:50 Новости
09:55 Команда Матч
10:10 Гонка
12:35 Ты в бане!
13:05 Новости
13:10 Смешанные единоборства. UFC. Гловер Тейшейра против Иржи Прохазки. Трансляция из Сингапура
14:25 Все на Матч! Прямая трансляция
14:55 Гандбол. Рождественский турнир. Мужчины. Россия - Белоруссия. Трансляция из Москвы. Прямая трансляция
16:30 Все на Матч! Прямая трансляция
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА – ХК «Сочи». Прямая трансляция
19:15 Все на Матч! Прямая трансляция
19:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. «Химнастик» - «Осасуна». Прямая трансляция
21:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. «Эльденсе Атлетик». Прямая трансляция
00:00 Все на Матч! Прямая трансляция
00:50 География спорта (Владикавказ)
01:20 География спорта (Тюмень)
01:45 Триумф
03:25 Новости
03:30 Ты в бане!
03:55 Жизнь после спорта (Денис Лебедев)
04:20 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) –«Белогорье» (Белгород)
НТВ-Петербург. Программа передач на 5 января
08:00 Сегодня
08:20 Ветер северный
10:00 Сегодня
10:20 Домисолька. Новогодняя сказка
12:25 Балабол
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Санкт-Петербурге
16:20 Балабол
19:00 Сегодня
19:20 Сегодня в Санкт-Петербурге
19:30 БиМ
22:23 Возвращение легенды
00:10 Одинокий волк
04:55 Горюнов
ТВ-центр. Программа передач на 5 января
04:00 Новогодний смехомарафон
05:15 Интим не предлагать
06:45 Женская логика-4
07:36 Женская логика-4
08:30 Как встретишь, так и проведёшь!
09:15 Москва резиновая
10:00 Блеф
11:55 Назад в СССР
12:40 Анна-детективъ-2
13:31 Анна-детективъ-2
14:30 События
14:45 Закулисные войны. Эстрада
15:30 Новогодний смехомарафон
16:45 Личное дело майора Баранова
18:40 Доктор Иванов. Мать и сын
19:31 Доктор Иванов. Мать и сын
20:20 Доктор Иванов. Мать и сын
21:11 Доктор Иванов. Мать и сын
22:00 События
22:15 90-е. Короли шансона
23:00 Прощание
23:45 Хроники московского быта
00:30 Дряхлая власть
01:10 Закулисные войны. Эстрада
01:50 Назад в СССР
02:30 Анна-детективъ-2
03:12 Анна-детективъ-2
04:00 Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке
04:55 Личное дело майора Баранова
Культура. Программа передач на 5 января
06:30 Малыш и Карлсон
06:55 Карлсон вернулся
07:20 Цирк
08:50 Легенды мирового кино (Григорий Александров)
09:20 Неизвестный (Портрет неизвестного генерала)
09:45 Укрощение строптивой
11:15 Взгляд из космоса (Меняющаяся планета)
12:05 Большие и маленькие (Избранное)
13:40 Гардемарины, вперед! (4-я серия)
14:55 История русских браков (4-я серия)
15:30 Гордость и предубеждение (3-я серия)
16:22 Гордость и предубеждение (4-я серия)
17:15 Сокровища Московского Кремля (Византийское наследство Русской Царицы)
18:10 Отцы и дети (Александр Коршунов)
18:40 Земля Санникова
20:10 Концерт на бис
21:40 Гордость и предубеждение (5-я серия)
22:30 Гордость и предубеждение (6-я серия)
23:20 История русских браков (4-я серия)
23:55 Гардемарины, вперед! (4-я серия)
01:10 Взгляд из космоса (Меняющаяся планета)
02:00 Искатели (По следам сокровищ Кисы Воробьянинова)
02:45 Раз ковбой, два ковбой
03:00 Окончание эфира
СТС. Программа передач на 5 января
05:05 6 кадров (224-я серия)
05:20 6 кадров (30-я серия)
05:40 6 кадров (57-я серия)
06:00 Ералаш (1. Ну кто же так рисует?! 2. Два желания 3. Физкульт-привет!)
06:05 Ералаш (1. Всем ясно?! 2. Я с тобой, Вася! 3. Интересное кино, или Бедный Юрик 4. Детективная история)
06:10 Ералаш (1. Я играю на гармошке 2. Телефонный разговор 3. Еще раз к вопросу о Тимуровской работе)
06:20 Ералаш (1. Все четыре колеса 2. Царевна Несмеяна)
06:25 Ералаш (1. Трагедия Вовы Крякина 2. Поединок 3. Смятение чувств 4. Авария)
06:30 Варежка
06:40 Храбрый олененок
07:00 Мультфильмы
07:25 Умка
07:35 Умка ищет друга
07:45 Дед Мороз и лето
08:00 Ну, погоди!
08:30 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 Шоу «Уральских пельменей» (Заливной огонек)
10:20 Белль и Себастьян
12:15 Одни дома
14:20 Мадагаскар-2. Побег в Африку
15:55 Мадагаскар-3
17:35 Как приручить дракона
19:15 Кролецып и Хомяк Тьмы
21:00 Двое: я и моя тень
22:55 Красотка на всю голову
01:00 Страна чудес
02:15 Шоу «Уральских пельменей»
03:20 6 кадров (103-я серия)
03:40 6 кадров (104-я серия)
04:00 6 кадров (109-я серия)
04:25 6 кадров (22-я серия)
04:45 6 кадров (120-я серия)
РЕН ТВ. Программа передач на 5 января
05:19 Невероятно интересные истории (567-я серия)
05:52 Невероятно интересные истории (612-я серия)
06:25 Крокодил Данди
08:04 Крокодил Данди 2
10:05 Совбез (1-я серия)
11:05 Совбез (2-я серия)
12:05 Совбез (3-я серия)
12:30 Новости
12:45 Совбез (3-я серия)
13:24 Совбез (4-я серия)
14:25 Совбез (5-я серия)
15:26 Совбез (1-я серия)
16:27 Совбез (2-я серия)
17:27 Совбез (3-я серия)
18:27 Совбез (4-я серия)
19:30 Новости
19:45 Как я стал русским
21:31 Жмурки
23:35 Бумер
1:33 Бумер: Фильм второй
03:20 Бабло
04:46 Невероятно интересные истории (551-я серия)
ТНТ. Программа передач на 5 января
05:30 Женский Стендап (10-я серия)
06:15 Женский Стендап (11-я серия)
07:00 Наша Russia (Дайджест)
07:25 Наша Russia (27-я серия)
07:50 Наша Russia (28-я серия)
08:15 Наша Russia (1-я серия)
08:45 Наша Russia (Дайджест)
09:10 Наша Russia (Дайджест)
09:35 Наша Russia (4-я серия)
09:55 Наша Russia (5-я серия)
10:15 Дневной дозор
13:00 Чернобыль. Зона отчуждения (ЧП в четвертом блоке)
14:00 Чернобыль. Зона отчуждения (17-я серия)
14:45 Чернобыль. Зона отчуждения (18-я серия)
15:35 Чернобыль. Зона отчуждения (19-я серия)
16:30 Чернобыль. Зона отчуждения (20-я серия)
17:25 Чернобыль. Зона отчуждения (21-я серия)
18:10 Чернобыль. Зона отчуждения (14-я серия)
19:10 Чернобыль. Зона отчуждения (23-я серия)
19:55 Чернобыль. Зона отчуждения (16-я серия)
21:00 Форсаж 7
23:35 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
01:15 Двое на миллион (Новогодний выпуск)
02:00 Двое на миллион (Новогодний выпуск)
02:45 Студия Союз (92-я серия)
03:30 Студия Союз (Новогодний выпуск)
04:15 Студия Союз (Новогодний выпуск)
Домашний. Программа передач на 5 января
05:25 Домашняя кухня (Владимир Долинский)
05:50 Домашняя кухня (Борис Грачевский)
06:15 6 кадров
06:30 6 кадров
06:35 Любимый Новый год (1-я серия)
07:35 Однажды двадцать лет спустя
09:05 Испытательный срок
11:00 В тихом омуте... (1-я серия)
12:00 В тихом омуте... (2-я серия)
13:00 В тихом омуте... (3-я серия)
14:00 В тихом омуте... (4-я серия)
15:00 Реабилитация (1-я серия)
16:00 Реабилитация (2-я серия)
17:00 Реабилитация (3-я серия)
18:00 Реабилитация (4-я серия)
19:00 Ветреный (102-я серия)
19:50 Ветреный (103-я серия)
20:40 Ветреный (104-я серия)
21:30 Алмазная корона (1-я серия)
22:22 Алмазная корона (2-я серия)
23:15 Алмазная корона (3-я серия)
00:07 Алмазная корона (4-я серия)
01:00 Бум 2
02:45 О чем не расскажет река (1-я серия)
03:28 О чем не расскажет река (2-я серия)
04:12 О чем не расскажет река (3-я серия)
04:56 О чем не расскажет река (4-я серия)