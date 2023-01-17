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Киноафиша Новости Стало известно, когда пройдет Московский международный кинофестиваль 2023

Стало известно, когда пройдет Московский международный кинофестиваль 2023

17 января 2023 16:53
Стало известно, когда пройдет Московский международный кинофестиваль 2023

Сейчас организаторы занимаются отбором заявок на участие в программах.

Прояснились даты проведения юбилейного 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Ежегодный российский киносмотр откроет свои двери в период с 20 по 27 апреля. В данный момент организаторы занимаются отбором заявок на участие в основном конкурсе и всех остальных программах — от короткометражного и документального кино до анимации.

Также идет набор фильмов во внеконкурсные программы смотра и в секцию сериалов. Согласно правилам, участвовать в фестивале могут картины, чье производство завершилась до 1 мая 2022 года. Что касается самих заявок, то их можно будет подать до 17 февраля на официальном сайте проекта в разделе «Прием заявок». В прошлом году на сеансах ММКФ показали 240 картин из 50 стран мира.

Президентом Московского международного кинофестиваля с 1999 года является Никита Михалков — именно с этого периода смотр начали проводить в ежегодном формате, а организован он был в далеком 1935 гду. Должность председателя отборочной комиссии с прошлого года закреплена за Иваном Кудрявцевым.

За весь период существования гостями ММКФ успели побывать Квентин Тарантино, Гильермо дель Торо, Ким Ки Дук, Настасья Кински, Андраш Ковач, Федерико Феллини и многие другие всемирно известные режиссеры и артисты.

Фото: РИА Новости
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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