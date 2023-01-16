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Киноафиша Новости Хоррор-сериал «Чаки» продлен на третий сезон

Хоррор-сериал «Чаки» продлен на третий сезон

16 января 2023 13:13
Хоррор-сериал «Чаки» продлен на третий сезон

Создатель шоу пообещал, что оно вернется на экраны уже в этом году.

Компания NBCUniversal и канал Syfy объявили о продлении хоррор-сериалов «Чаки» и «Вампир Реджинальд» на третий и второй сезоны соответственно.

Премьера первого сезона «Чаки» состоялась в 2021 году, и, по данным NBCUniversal, сейчас сериал входит в десятку популярнейших шоу среди зрителей 18-49 лет. Главные роли в проекте исполняют Закари Артур («Очевидное»), Бьоргвин Арнарсон («Ученик экзорциста»), Аливия Элин Линд («Реванш»), Дженнифер Тилли («Крестная мать») и Брэд Дуриф («Дэдвуд»). В центре сюжета — злобная кукла Чаки (озвучена Дурифом), вновь восставшая из мертвых, чтобы терроризировать группу подростков.

Исполнительный продюсер сериала Дон Манчини уже выпустил заявление, в котором поблагодарил фанатов и критиков за их любовь к сериалу, обеспечившую ему продление на третий сезон. Он также пообещал, что шоу вернется уже в 2023 году.

«Вампир Реджинальд» вышел на экраны в 2022 году. Центральные роли в нем играют Джейкоб Баталон («Человек-паук: Нет пути домой»), Мандела Ван Пиблз («Корни»), Эмили Хейн («Талли») и Арен Бучольц («Хороший доктор»).

Сериал основан на серии книг Джонни Б. Труанта и повествует о Реджинальде, самом заурядном неудачнике, который неожиданно оказывается обращен в вампира. Теперь ему предстоит не только бороться с вечной жаждой крови, но и понять, как вписаться в строгое общество древних ночных хищников.

Исполнительный продюсер «Вампира Реджинальда» Харли Пейтон, комментируя новость о продлении проекта, сказал, что вся команда с нетерпением ждет возможности вернуться на съемочную площадку.

Фото: Syfy
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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