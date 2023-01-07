Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кровь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Пол Мескал исполнит главную роль в сиквеле «Гладиатора»

Пол Мескал исполнит главную роль в сиквеле «Гладиатора»

7 января 2023 09:11
Пол Мескал исполнит главную роль в сиквеле «Гладиатора»

Актеру удалось обойти ряд известных коллег.

Как сообщает Deadline, ведущую роль в продолжении оскароносного исторического блокбастера «Гладиатор» (2000) практически со стопроцентной вероятностью сыграет звезда сериала «Нормальные люди» Пол Мескал. Официальный контракт с актером пока не заключили, но переговоры уже ведутся.

Постановкой фильма займется сэр Ридли Скотт. На протяжении двух десятилетий кинематографист рассматривал разнообразные концепции второй части, но только относительно недавно проект обрел необходимую художественную форму. За годы разработки сюжета к материалу привлекали различных авторов, включая Ника Кейва («Самый пьяный округ в мире») и Питера Грэйга («Город воров»), однако за последний вариант сценария отвечает Дэвид Скарпа, написавший для Скотта «Все деньги мира» и грядущего «Наполеона».

Что касается Мескала, то постановщик приступил к поиску центральной звезды в ноябре прошлого года, сразу после завершения финальной версии сценария. Мескал оказался в числе первых артистов, встретившихся с режиссером, и сумел произвести на него наибольшее впечатление. Проект привлек внимание многих молодых исполнителей, поэтому какое-то время пожилой Скотт еще продолжал рассматривать кандидатов, но приближенные к производству практически сразу поняли, кому в итоге достанется ведущая роль. По данным инсайдеров, в списке претендентов также фигурировали Тимоти Шаламе («Дюна»), Остин Батлер («Элвис»), Майлз Теллер («Топ Ган: Мэверик») и Ричард Мэдден («Вечные»). В ближайшее время Мескалу предстоит пройти сложный процесс тренировок, чтобы приобрести физическую форму, достойную той, в которой когда-то был Рассел Кроу.

Действие второй части развернется спустя много лет после событий оригинальной картины. В центре повествования окажется повзрослевший Луций (Мескал) — спасенный благородным Максимусом (Кроу) сын Люсиллы (Конни Нильсен) и племянник коварного Коммодуса (Хоакин Феникс). Героизм погибшего римского генерала произвел на парня неизгладимое впечатление.

Съемки «Гладиатора 2» стартуют до конца 2023 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Телепрограмма на сегодня: 5 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 5 января 2023 года для всех каналов Читать далее 5 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 3 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 3 января 2023 года для всех каналов Читать далее 3 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 6 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 6 января 2023 года для всех каналов Читать далее 6 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов Читать далее 8 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 4 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 4 января 2023 года для всех каналов Читать далее 4 января 2023
5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году 5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году Читать далее 5 января 2023
Последствия буллинга: 8 знаменитостей, над которыми издевались в школе Последствия буллинга: 8 знаменитостей, над которыми издевались в школе Читать далее 5 января 2023
Эдгар По, Джейн Остин и Шекспир: 8 фильмов об известных писателях Эдгар По, Джейн Остин и Шекспир: 8 фильмов об известных писателях Читать далее 6 января 2023
«Крик 6» и не только: 10 самых ожидаемых хорроров 2023 года «Крик 6» и не только: 10 самых ожидаемых хорроров 2023 года Читать далее 4 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов Читать далее 7 января 2023
Related video