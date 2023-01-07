Пол Мескал исполнит главную роль в сиквеле «Гладиатора»

Как сообщает Deadline, ведущую роль в продолжении оскароносного исторического блокбастера «Гладиатор» (2000) практически со стопроцентной вероятностью сыграет звезда сериала «Нормальные люди» Пол Мескал. Официальный контракт с актером пока не заключили, но переговоры уже ведутся.

Постановкой фильма займется сэр Ридли Скотт. На протяжении двух десятилетий кинематографист рассматривал разнообразные концепции второй части, но только относительно недавно проект обрел необходимую художественную форму. За годы разработки сюжета к материалу привлекали различных авторов, включая Ника Кейва («Самый пьяный округ в мире») и Питера Грэйга («Город воров»), однако за последний вариант сценария отвечает Дэвид Скарпа, написавший для Скотта «Все деньги мира» и грядущего «Наполеона».

Что касается Мескала, то постановщик приступил к поиску центральной звезды в ноябре прошлого года, сразу после завершения финальной версии сценария. Мескал оказался в числе первых артистов, встретившихся с режиссером, и сумел произвести на него наибольшее впечатление. Проект привлек внимание многих молодых исполнителей, поэтому какое-то время пожилой Скотт еще продолжал рассматривать кандидатов, но приближенные к производству практически сразу поняли, кому в итоге достанется ведущая роль. По данным инсайдеров, в списке претендентов также фигурировали Тимоти Шаламе («Дюна»), Остин Батлер («Элвис»), Майлз Теллер («Топ Ган: Мэверик») и Ричард Мэдден («Вечные»). В ближайшее время Мескалу предстоит пройти сложный процесс тренировок, чтобы приобрести физическую форму, достойную той, в которой когда-то был Рассел Кроу.

Действие второй части развернется спустя много лет после событий оригинальной картины. В центре повествования окажется повзрослевший Луций (Мескал) — спасенный благородным Максимусом (Кроу) сын Люсиллы (Конни Нильсен) и племянник коварного Коммодуса (Хоакин Феникс). Героизм погибшего римского генерала произвел на парня неизгладимое впечатление.

Съемки «Гладиатора 2» стартуют до конца 2023 года.