В прокат выходит новый фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

Это пятый совместный проект режиссера и Джейсона Стэйтема.

Сегодня в российский прокат выходит долгожданная шпионская экшен-комедия Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», в которой знаменитый британский режиссер вновь объединился с Джейсоном Стэйтемом.

В центре повествования окажется бесстрашный разведчик Орсон Форчун, вынужденный взяться за очередную миссию особой важности — ему нужно предотвратить крах мирового порядка. Главный герой должен помешать миллиардеру Грегу Симмондсу осуществить сделку по продаже смертельного оружия. Помогать в осуществлении поставленной задачи протагонисту будут лучшие международные оперативники — Сара Фидель, Джей-Джей и Натан Жасмин, а также голливудская звезда в лице Дэнни Франческо.

Стэйтем, для которого это уже пятый совместный проект с Ричи, сыграл ведущего персонажа, а членов его команды воплотили Обри Плаза (Фидель), Багзи Мэлоун (Джей-Джей), ранее снявшийся у Ричи в «Джентльменах», и Кэри Элвес (Жасмин). Франческо сыграл Джош Хартнетт, подружившийся с кинематографистом на площадке «Гнева человеческого». Образ Симмондса режиссер доверил еще одному своему давнему знакомому — Хью Гранту.

Съемки «Операции Фортуна» проходили с января по июль 2021 года в Турции, английском графстве Хэмпшир и Катаре. Первоначально фильм назвался «Пять глаз».