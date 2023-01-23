«Блондинка», «Морбиус», Том Хэнкс: объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина» 2023

Церемония награждения худших фильмов года пройдет в ночь перед «Оскаром».

Антипремия «Золотая малина» объявила номинантов на свои награды за худшие фильмы минувшего 2022 года.

В главную категорию премии за худший фильм года попали биографическая драма «Блондинка», игровой ремейк «Пиноккио», комедия «Доброго траура», приключенческое фэнтэзи «Русалка и дочь короля» и супергеройский блокбастер «Морбиус».

Номинаций на приз за худшую мужскую роль были «удостоены» Джаред Лето («Морбиус»), Машин Ган Келли («Доброго траура»), Пит Дэвидсон («Мармадюк»), Том Хэнкс («Пиноккио») и Сильвестр Сталлоне («Самаритянин»). Примечательно, что Хэнкс и Дэвидсон оказались номинированы не только на награду за худшую мужскую роль, но и на награду за худшую мужскую роль второго плана за свои актерские работы в фильмах «Элвис» и Доброго траура» соответственно. В этой категории к ним присоединились Эван Уильямс («Блондинка»), Завьер Сэмюэл («Блондинка») и Мод Сан («Доброго траура»).

Звание худшей актрисы может достаться Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода: Господство»), Кае Скоделарио («Русалка и дочь короля»), Дайан Китон («Мак и Рита»), Алисии Сильверстоун («Рекуин») или Райан Кире Армстронг («Воспламеняющая взглядом»). Номинации за худшую женскую роль второго плана достались Адрии Архоне («Морбиус»), Пенелопе Крус («Код 355»), Лоррейн Бракко («Пиноккио»), Мире Сорвино («Ламборгини: Человек-легенда»), а Фань Бинбин попала в эту категорию за работу сразу над двумя проектами — «Код 355» и «Русалка и дочь короля».

Худшими режиссерами года по версии учредителей «Золотой малины» стали Эндрю Доминик («Блондинка»), Даниэль Эспиноса («Морбиус»), Роберт Земекис («Пиноккио»), Джадд Апатоу («Пузырь»), Колсон Бэйкер и Мод Сан («Доброго траура»).

Победители «Золотой малины» определяются через голосование приблизительно 1000 участников премии, в чье число входят как обычные зрители, так и представители киноиндустрии. 43-я церемония вручения одной из самых известных антипремий мира состоится 11 марта, то есть в ночь перед вручением «Оскара».