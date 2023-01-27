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Киноафиша Новости Последний фильм с Гаспаром Ульелем выйдет в российский прокат

Последний фильм с Гаспаром Ульелем выйдет в российский прокат

27 января 2023 13:47
Последний фильм с Гаспаром Ульелем выйдет в российский прокат

Картина об отношениях больной женщины и ее мужа.

Романтическая драма «Больше чем никогда», являющаяся последним проектом погибшего год назад на горнолыжном курорте Гаспара Ульеля («Это всего лишь конец света»), попадет в российский прокат. Кинокомпания «Артхаус» выпустит ленту в кинотеатры 9 февраля.

В центре сюжета — 33-летняя француженка Элен (Вики Крипс), уже много лет состоящая в счастливом браке с Матье (Ульель). Жизнь героев наполняется хаосом и тревогой после того, как врачи диагностируют у Эллен редкое и неизлечимое заболевание легких. Пытаясь справиться с ситуацией, она находит норвежского блогера по имени Мистер (Бьерн Флоберг), у которого такой же недуг. Общение с новым другом и пейзажи Норвегии привлекают женщину, поэтому она в одиночку отправляется туда. Когда Матье приезжает за Эллен, чтобы вернуть ее домой, она приходит к выводу, что пройти свой путь может только самостоятельно. Для Элен и Матье это станет своеобразной проверкой силы их любви.

Сняла фильм постановщица Эмили Атеф («Убивая Еву», «Джекпот»). Над сценарием вместе с ней работал Ларс Хубрих («Гуд бай, Берлин!», «Наш дом»). В остальной актерский состав вошли Софи Ланжевен, Валери Бодсон, Жереми Барбье Д’Ивер, Марион Кадо, Ясин Сиф Эль Ислам, Эстель Керкор и Натали Ман.

Мировая премьера фильма состоялась еще в прошлом году в рамках 75-го Каннского кинофестиваля. На сайте Rotten Tomatoes критический рейтинг картины составляет внушительные 95%.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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