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Киноафиша Новости Боб Оденкерк признается в своем непростом характере в тизере сериала «Счастливчик Хэнк»

Боб Оденкерк признается в своем непростом характере в тизере сериала «Счастливчик Хэнк»

11 января 2023 12:42
Боб Оденкерк признается в своем непростом характере в тизере сериала «Счастливчик Хэнк»

Шоу повествует о руководителе кафедры английского языка, столкнувшемся с кризисом среднего возраста.

Телеканал AMC выпустил короткий тизер своего будущего сериала Lucky Hank («Счастливчик Хэнк») с Бобом Оденкерком («Лучше звоните Солу») и Мирей Инос («Убийство») в главных ролях.

Сериал шоу основан на романе «Непосредственный человек» американского писателя и лауреата Пулитцеровской премии Ричарда Руссо. В центре истории — Уильям Генри Деверо — младший (Оденкерк), председатель факультета английского языка бедного колледжа Рейлтон, расположенного в так называемом «ржавом поясе» Пенсильвании. Герой тяжело переживает кризис среднего возраста и изо всех сил пытается удержать свое учебное заведение на плаву. В это же время его приземленная и невозмутимая жена Лили, узнав о проблемах мужа, начинает с грустью смотреть на принятые ей в прошлом решения. Она загорается идеей разнообразить свою жизнь и во что бы то ни стало не дать своей взрослой дочери сбиться с верного пути.

Шоураннерами сериала являются Аарон Зелман («Силиконовая долина») и Пол Либерштейн («Офис»). Они также выступают режиссерами проекта вместе с Питером Фаррелли («Зеленая книга») и самим Оденкерком. Автор оригинального романа Руссо выполняет функции исполнительного продюсера шоу.

Премьера Lucky Hank состоится на AMC и стриминговом сервисе AMC+ 19 марта этого года.

Фото: AMC
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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