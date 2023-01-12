Адам Драйвер отрицает наличие каких-либо проблем на съемках «Мегалополиса»

Недавно авторитетный ресурс The Hollywood Reporter опубликовал объемный материал, в котором говорилось о больших проблемах на съемках «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы. По словам инсайдеров, на площадке монументального проекта царит атмосфера хаоса и безумия, а само производство сейчас сильно отстает от графика, поскольку режиссер уволил часть творческой команды, отвечавшей за визуальную составляющую. Коппола финансирует многомиллионный фильм из своих личных активов и это еще сильнее усугубляет ситуацию, так как стоимость футуристической драмы уже превысила $120 млн.

После публикации этой резонансной стати легендарному режиссеру пришлось выступить с публичным опровержением, а теперь портал IndieWire привел заявление исполнителя главной роли Адама Драйвера. Актер без малейших увиливаний опроверг сказанное в статье:

«Здесь все хорошо! Не знаю, о какой съемочной площадке вы говорите, но это точно не имеет отношение к нашей! Творческая атмосфера, созданная Фрэнсисом, наполнена концентрацией и вдохновением. Сейчас мы вполне придерживаемся графика. Прекрасно проводим дни и, честно говоря, это одни из лучших съемок в моей жизни. Наша команда работает оперативно и изобретательно. Наши костюмеры — на высоте, а актеры — невероятные и старательные. Что касается Фрэнсиса, то он один из самых чутких и заботливых людей, с которыми мне доводилось сотрудничать. Я всецело горжусь, что нахожусь в одной лодке с ним и нашей командой, и, хотя я не расспрашивал остальных, могу с уверенностью заявить, что таково общее отношение людей на съемочной площадке».

Также Драйвер подтвердил, что художественный отдел действительно ушел в отставку, а создателей спецэффектов Коппола просто уволил, так как оказался недоволен их работой. Драйвер пояснил, что на съемках подобные ситуации далеко не редкость, но пресса все раздула до неимоверных масштабов, что очень его огорчает:

«Присоединяясь к этому фильму, никто не ждал обычного рабочего процесса. Наоборот, в погоне за созданием чего-то уникального мы надеялись на обратное. Единственное «безумие», свидетелем которого я являюсь, заключается в том, что большинству проектов не позволяют стать такими же творчески дикими и экспериментальными, потому что за съемки платит кто-то другой. Усилия и риски, на которые пошел Фрэнсис, необходимо встречать с овацией, а не ошибочно осуждать в публичном пространстве».

По обновленной информации, никаких перерасходов бюджета на самом деле нет. Напротив, затраты на «Мегалополис» не превышают и $100 млн. По крайней мере пока. Если работа будет идти по графику и дальше, съемки эпической картины от режиссера «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня» завершатся в марте.