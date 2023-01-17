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Киноафиша Новости Ари Астер уже готовит очередной фильм, в котором снимутся Эмма Стоун и Кристофер Эбботт

Ари Астер уже готовит очередной фильм, в котором снимутся Эмма Стоун и Кристофер Эбботт

17 января 2023 15:49
Ари Астер уже готовит очередной фильм, в котором снимутся Эмма Стоун и Кристофер Эбботт

Производством занимаются студия A24 и продюсер «Ведьмы».

Создатель «Солнцестояния» и «Реинкарнации» Ари Астер еще не выпустил в прокат свою экзистенциальную трагикомедию с Хоакином Фениксом «Бо боится», но уже готовится к съемкам следующего проекта — режиссер даже определился с центральными звездами.

Согласно пока не подтвержденной информации, размещенной в производственном еженедельнике Production Weekly, ведущие роли в грядущей картине Астера сыграют обладательница премии «Оскар» Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд») и Кристофер Эбботт («Уловка-22»), недавно снявшиеся вместе в фильме Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». Артистов на днях заметили вместе с постановщиком на выходе из ресторана в Нью-Йорке.

Название, жанр и подробности сюжета пока не раскрываются, но проект находится в активной стадии разработки. Астер будет снимать по своему оригинальному сценарию. В число продюсеров входит Ларс Кнудсен, сотрудничавший с Астером над всеми его полнометражными фильмами, а также над «Американской милашкой» и лентами Роберта Эггерса, включая «Ведьму», Варяга» и предстоящий ремейк «Носферату».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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