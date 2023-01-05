Джерард Батлер берется за опасную миссию в новом трейлере боевика «Крушение»

Экшен-фильм от автора «Нападения на 13-й участок» выйдет на экраны уже на следующей неделе.

Кинокомпания Lionsgate опубликовала новый предпремьерный трейлер боевика «Крушение». Центральные роли в фильме сыграли Джерард Батлер («300 спартанцев»), Майк Колтер («Люк Кейдж»), Йосон Ань («Мулан») и Даниэлла Пинеда («Древние»).

В центре сюжета — пилот гражданской авиации Броуди Торранс (Батлер). Однажды в его самолет сажают Луи Гаспаре (Колтер), проходящего экстрадицию по обвинению в убийстве. Торранс с неохотой соглашается перевести заключенного в надежде, что полет пройдет в точности по плану, и никаких неприятных инцидентов его неожиданный пассажир не вызовет. Однако по пути самолет попадает в ужасный шторм и совершает аварийную посадку на филиппинском острове Холо, захваченном антиправительственными ополченцами. Вспыльчивый глава повстанцев Деле (Ань) берет в заложники большую часть экипажа и пассажиров. Ради спасения заложников Броди решается на отчаянный шаг — освободить Луи и объединить с ним силы.

Постановщиком фильма выступил французский режиссер Жан-Франсуа Рише, создатель знаменитых боевиков «Нападение на 13-й участок» и «Враг государства №1». Новый фильм станет его первой американской работой за почти 18 лет. Сценарий «Крушения» написал британский писатель-фантаст Чарльз Камминг в соавторстве с Дж. П. Дэвисом («Наемник»).

Фильм выйдет в мировой прокат 13 января.