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Киноафиша Новости Съемки пятого сезона «Очень странных дел» должны начаться в мае

Съемки пятого сезона «Очень странных дел» должны начаться в мае

30 января 2023 13:14
Съемки пятого сезона «Очень странных дел» должны начаться в мае

Работа над сериалом не помешает учебе молодых звезд.

Четвертый сезон «Очень странных дел» стал не только самым просматриваемым англоязычным шоу сервиса Netflix, но и в целом наиболее востребованным многосерийным проектом 2022 года, так что ожидания от пятого и финального сезона необычайно высоки. Накануне стало известно, что съемки заключительных серий стартуют в мае этого года.

Новостью в коротком видеоролике поделился исполнитель роли Уилла Байерса Ноа Шнапп, отметив, что работа над сверхпопулярным шоу не пересечется с его учебой в школе.

В пятом сезоне, который будет состоять из восьми эпизодов, произойдет эпическая развязка всей саги. На кону будет стоять не только судьба Хоукинса и его жителей. Ранее авторы шоу Мэтт и Росс Дафферы признавались, что некоторые идеи, которые будут реализованы финале, могли получить воплощение еще во втором сезоне, но успех проекта побудил их сделать повествование более масштабным и детальным.

Дата релиза пятого сезона «Очень странных дел» пока не установлена, но предполагается, что премьера заключительных эпизодов состоится во второй половине 2024 года.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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