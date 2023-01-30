Съемки пятого сезона «Очень странных дел» должны начаться в мае

Четвертый сезон «Очень странных дел» стал не только самым просматриваемым англоязычным шоу сервиса Netflix, но и в целом наиболее востребованным многосерийным проектом 2022 года, так что ожидания от пятого и финального сезона необычайно высоки. Накануне стало известно, что съемки заключительных серий стартуют в мае этого года.

Новостью в коротком видеоролике поделился исполнитель роли Уилла Байерса Ноа Шнапп, отметив, что работа над сверхпопулярным шоу не пересечется с его учебой в школе.

В пятом сезоне, который будет состоять из восьми эпизодов, произойдет эпическая развязка всей саги. На кону будет стоять не только судьба Хоукинса и его жителей. Ранее авторы шоу Мэтт и Росс Дафферы признавались, что некоторые идеи, которые будут реализованы финале, могли получить воплощение еще во втором сезоне, но успех проекта побудил их сделать повествование более масштабным и детальным.

Дата релиза пятого сезона «Очень странных дел» пока не установлена, но предполагается, что премьера заключительных эпизодов состоится во второй половине 2024 года.