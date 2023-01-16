Звезда «Добычи» Эмбер Мидфандер намекнула, что ведется работа над сиквелом

Эмбер Мидфандер, исполнившая главную роль в фильме «Добыча», который является приквелом «Хищника», намекнула на то, что авторы картины ведут подготовку к съемкам сиквела. В новом интервью изданию Variety актрису спросили о том, обсуждала ли команда возможность создания продолжения, на что она ответила:

«Мне нечего вам сказать. Это не объявление, но я не говорю, что мы этого не обсуждали. Мы все время говорим о разных вещах, в том числе о сиквеле. Я готова. Мне понравился опыт съемок в «Добыче». Я люблю этот фильм. И я была бы рада, знаете ли, посмотреть, каких еще вершин мы сможем достичь».

Примечательно, что ранее режиссер фильма Дэн Трахтенберг также заявлял о том, что он ведет переговоры с руководством студии 20th Century Studios о создании других проектов во вселенной «Хищника», одним из которых, вполне возможно, станет сиквел «Добычи». Однако он отметил, что картины, которые он обсуждает с продюсерами, будут сильно отличаться как от самой «Добычи», так и от остальных частей серии.

При этом успех «Добычи» на стриминге не оставляет никаких сомнений в том, что компания заинтересована в создании продолжения. После премьеры на Hulu картина не только получила множество восторженных отзывов от зрителей, но и быстро стала самой успешной премьерой на стриминговых сервисах в США. Она также завоевала первые позиции в чартах Star и Star + на международных рынках.