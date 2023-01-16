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Киноафиша Новости «Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей

«Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей

16 января 2023 15:44
«Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей

Рассказываем, кто снимался в главном российском хите.

Первый полноценный фильм о Чебурашке с советских времен покорил российскую аудиторию с первого же прокатного уик-энда – всего за три дня фильму удалось собрать более миллиарда рублей. Но дальше больше – совсем скоро фильм стал самой кассовой российской картиной, побив предыдущий рекорд «Холопа» Клима Шипенко. Кто создавал главный хит российского кинематографа и кому принадлежат мимика и голос пушистого зверька?

Кто озвучивал Чебурашку

Начнем с главного героя – самого Чебурашки. Пожалуй, эта роль была одной из самых необычных – актрисе не нужно было появляться в кадре, а все эмоции приходилось передавать с помощью интонаций.

«Еще во время работы над сценарием у нас было четкое представление о том, какие артисты должны играть главные роли, – говорит соавтор сценария Виталий Шляппо. – Думая про роль Чебурашки, мы сразу вспомнили Олю Кузьмину, с которой работали над сериалом «Кухня». Ее уникальный голос и обаяние нам идеально подошли».

Чтобы воплотить образ Чебурашки на экране, Ольга Кузьмина часами напролет изучала работу Клары Румяновой – советской актрисы, чьим голосом говорил зверек в оригинальном мультфильме. Она подошла к задаче со всей ответственностью, ведь у актрисы была серьезная миссия – познакомить с Чебурашкой молодое поколение, которому вряд ли знаком советский мультик.

«Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей
Ольга Кузьмина на съемках «Чебурашки»

«Сложность заключалась в том, что это все-таки не вновь придуманный герой, мы все знаем и любим Чебурашку… Ответственность была колоссальная: не испортить прекрасно созданного героя, но и в то же время привнести что-то новое в его облик, звучание, в его реакции», – говорит Кузьмина.

Многих CGI-персонажей создают с помощью специальных датчиков, которые устанавливаются на лицо и тело актера, чтобы с точностью воспроизвести его мимику и пластику. Однако в случае с Чебурашкой эта работа полностью легла на художников. Кузьмина отыгрывала роль, буквально сидя на стуле, а мультипликаторы срисовывали персонажа с пленки. Для актрисы такой опыт стал первым в ее карьере.

«Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей
Чебурашка

Сергей Гармаш в роли Гены

Что касается Гены, эта роль досталась народному артисту РФ Сергею Гармашу. В картине он хоть и не полноценный крокодил, но работает им в местном зоопарке. На табличке у его рабочего места написано: «Африканский крокодил Гена. Возраст пятьдесят лет. Кормить и гладить разрешается». Гармаш был рад возможности поработать над ремейком мультфильма, известного ему со школьной скамьи:

«Мне интересна и приятна была эта история именно тем, как ушастый зверек может повлиять на жизнь взрослого человека. А именно это и произошло в жизни Гены. Чебурашка изменил моего героя».

«Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей
Сергей Гармаш в «Чебурашке»

Переосмысление Шапокляк

Старушка Шапокляк в новом фильме тоже была переосмыслена: в роли антигероя появилась Елена Яковлева, которая сыграла Римму – элегантную и успешную женщину, чья внучка мечтает заполучить Чебурашку. К слову, шляпки – единственный неизменный элемент гардероба Риммы.

«Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей
Елена Яковлева в «Чебурашке»

Дочь Гены

По сюжету, у Гены есть взрослая дочь, которая владеет магазином сладостей. Ее сыграла актриса Полина Максимова. Она считает, что такой успех фильма объясняется тем, что «Чебурашка» объединяет поколения:

«Этот герой любим бабушками, дедушками, правнуками и всеми нами! Это в клетках уже, это как генетический код русского человека, который вырос на «Чебурашке», поэтому мы его так любим всем сердцем, и вот так он откликается в нашей русской душе». Актриса добавила, что с удовольствием снимется в продолжении.

«Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей
Полина Максимова в «Чебурашке»

Также в фильме снимались Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Артем Быстров и другие.

Мария Зайцева
Мария Зайцева
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