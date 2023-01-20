Что смотреть на выходных: «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом, сериал про вампиров и продолжение «Территории»

На этой неделе стриминги предлагают создать небывалый искусственный интеллект, спасти волшебное королевство, раскрыть сложное дело и записать об этом подкаст.

19 января, Okko, Premier, Кинопоиск

Кому смотреть: детям и их родителям, пересмотревшим все мультфильмы «Диснея».

Год назад мультфильм российской анимационной студии «Сказка» очень неплохо показал себя в прокате, а теперь выходит и на стримингах. Картина Виктора Глухушина («Бука. Мое любимое чудище») рассказывает рождественскую историю по мотивам классической сказки Э.Т.А. Гофмана. В новой версии девочка Мари попадает в волшебную страну, где вместе с забавными друзьями, бараном и страусом, ей предстоит спасти местного королевича от злой мачехи и крысиной диктатуры. Главную героиню озвучила Любовь Аксенова, Страуса — Александр Гудков, а принца — Федор Федотов из «Серебряных коньков». В мультфильме звучит как музыка из балета Чайковского, так и современные песни.

Щелкунчик и волшебная флейта

16 января, Амедиатека

Кому смотреть: тем, кто тоскует по временам «Сумерек» и готов проверить, что на тему вампиров могут сказать скандинавские телевизионщики.

Подростковая драма про проклятых брата и сестру была показана на датском телевидении еще в середине десятых, после чего попала на Netflix в Америке и Канаде и теперь выходит онлайн у нас. В центре сюжета Себастьян и Софи Нильсен, которые обладают способностью высасывать жизненные силы из людей, а стоит им увлечься, как их жертва воспламеняется. В поисках ответов на вопросы о своем происхождении они приезжают в элитную мрачную школу, которой заправляют потомки ведьм. В сериале есть детективная линия — явный след участия в проекте одного из сценаристов скандинавского нуарного хита «Мост» и режиссера еще более популярного «Убийства». В роли главного энергетического вампира, мучимого совестью, Себастьян Йессен («Правительство»).

Бессердечные

Договорняк

19 января, Кинопоиск, Okko, KION

Кому смотреть: тем, кто без ума от авантюрных сюжетов.

Еще один скандинавский сериал, выходящий на этой неделе, — криминальная драма, основанная на реальных событиях. В 1990-х годах один фанат провернул аферу, неплохо встряхнувшую мир спорта в Швеции. В погоне за легкими деньгами главный герой со своим лучшим другом отправляется в Стокгольм, где погружается в мир ставок. Вскоре он выясняет, что многие из состязаний и матчей просто-напросто договорные, и решает использовать это по полной программе. Однако за ним начинают охотиться журналисты и полиция. Сценарий мини-сериала написал Деннис Магнуссон, работавший над криминальной драмой со Стелланом Скарсгардом «Король чертова острова».

Договорняк

16 января, TBS

Кому смотреть: фанатам новой эксцентрики Дэниела Рэдклиффа.

Новый сезон сериала с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми — новый комедийный сюжет в новом сеттинге. В первом сезоне их герои работали в небесной корпорации, во втором действие разворачивалось в Средневековье, а в третьем актеры примерили костюмы жанра вестерн. В четвертой части речь пойдет о супружеской паре, которая пытается выжить в мире постапокалипсиса в духе «Безумного Макса». Рэдклифф сыграет воина дороги с причудами, а Бушеми — торговца мусором. В свежих сериях появится Куинта Брансон из отмеченного премией «Эмми» шоу «Начальная школа Эббот». В качестве шоураннеров снова выступили Дэн Мирк («Мужчина ищет женщину») и Роберт Пэдник («Офис»), без потери качества сменившие на этой должности создателя Саймона Рича после второго сезона.

Чудотворцы: Конец света

20 января, Netflix

Кому смотреть: тем, кто уважает жанр сай-фай.

Режиссер южнокорейской экшен-дилогии «Поезд в Пусан» Ён Сан-хо при поддержке Netflix поставил фильм по собственному сценарию. Сюжет разворачивается в XXII веке, где людям приходится жить в особом убежище из-за глобального ухудшения климата. Идет гражданская война. Исследовательница создает в лаборатории армию клонов, которая должна принести победу одной из сторон. Однако положение усложняется тем, что ученая использовала ДНК-материал своей матери Чон-и, трагически погибшей при выполнении военной миссии. Сама история сюжетно обосновывает масштабное использование цифровых спецэффектов. А от постановщика с опытом анимации («Король свиней») вполне можно ждать впечатляющих киберпанковых пейзажей.

Чон-И

Стоунхаус

17 января, BritBox

Кому смотреть: тем, кто ценит британское сценарное искусство.

Британский мини-сериал рассказывает про политика Джона Стоунхауса, известного неудачной попыткой инсценировать свою собственную смерть. Стоунхаус входил в лейбористкую партию и был одним из министров кабинета Уилсона в 1960-х. Его обвинили в крупном мошенничестве, подделке документов и в шпионаже (многие считали, что он был секретным агентом чехословацких социалистов). Именно этой неординарной фигуре посвящен сериал. Главную роль исполняет Мэттью Макфейден, поклонницам замечательной писательницы Остен известный как мистер Дарси из экранизации «Гордости и предубеждения», а фанатам сериала «Наследники» — как Том Вамбсганс (за последнюю роль актер был номинирован на «Эмми»). Сценарием сериала занимался писатель Джон Престон, известный по роману с едким юмором «Очень английский скандал».

Стоунхаус

19 января, Premier

Кому смотреть: тем, кого привлекает атмосфера мистики, основанной на мифологии малого народа России.

После паузы в три года на экраны возвращается фолк-хоррор про юного скептика, застрявшего в хтонических землях Пермского края. В первом сезоне Егор Чудинов (Глеб Калюжный) с дядей (Андрей Мерзликин) и двумя девушками, Надей (Анастасия Чистякова) и Таней (Ксения Отинова), отправился искать родителей, без вести пропавших в глубокой уральской чаще. Во втором сезоне ему предстоит выбраться из мира мертвецов, преодолев страх смерти. Для фанатов сериала Киноафиша подготовила специальный показ, на котором за два дня до официальной премьеры зрители смогут вновь ступить на территорию колдунов и шаманов вместе с главным героем. Бесплатные билеты можно получить, зарегистрировавшись в киноклубе по ссылке.

Территория (2-й сезон)

20 января, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто хотел бы увидеть, к каким достижениям стремится трио из «Убийств в одном здании».

Октавия Спенсер, обладательница «Оскара» за роль в фильме «Прислуга», третий сезон пишет увлекательный детективный подкаст на огромную аудиторию. В новых сериях ее со всех сторон уютная и нацеленная на справедливость Поппи Парнелл попытается раскрыть дело о пропаже девушки, которое полиция норовит задвинуть в долгий ящик. Первые два сезона шоураннером служила Нишель Д. Трамбл («Хорошая жена»), в третьем ее сменила Мэйша Клоссон, наиболее известная детективным сериалом «Как избежать наказания за убийство», где солировала другая темнокожая звезда Виола Дэвис. Как обычно, в новых эпизодах отчасти сменится каст. Если в предыдущих в паре со Спенсер можно было увидеть Аарона Пола («Во все тяжкие») и Кейт Хадсон («Достать ножи — 2: Стеклянная луковица»), то в этом роль второго плана — у Гэбриэл Юнион («Плохие парни»).