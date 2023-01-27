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Киноафиша Новости Фиби Уоллер-Бридж выступит продюсером комедийного сериала о парне, который работает в аду

Фиби Уоллер-Бридж выступит продюсером комедийного сериала о парне, который работает в аду

27 января 2023 16:34
Фиби Уоллер-Бридж выступит продюсером комедийного сериала о парне, который работает в аду

Главный герой сатирической комедии будет пытаться добиться карьерного роста.

Создательница и главная звезда сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж разрабатывает новый проект для Amazon. По сведениям Variety, она выступит исполнительным продюсером многосерийной экранизации романа Клаудии Люкс «Подпишите здесь» (Sign Here).

В центре сюжета мрачной черной комедии окажется Пейот Трип, который в буквальном смысле работает в бюрократическом аду. Его деятельность в преисподней в целом протекает довольно неплохо — он трудится в отделе сделок на пятом этаже ада. В этом месте ни одна ручка не пишет, а кофемашина не работает вот уже столетие. Единственный доступный напиток там — ликер «Егермейстер». Проведя около трех тысяч лет на службе у Сатаны, Пейот придумывает план, благодаря которому он сможет добиться желанного продвижения по карьерной лестнице. Для этого протагонисту нужно будет уговорить некого богача продать свою душу.

«Подпишите здесь» станет одним из проектов, который Уоллер-Бридж создаст в рамках эксклюзивного контракта с Amazon. На данный момент она числится лишь как продюсер сериала наряду с Дженни Роббинс. Сама писательница выступит в качестве сопродюсера и соавтора сценария грядущего шоу.

Поклонники актерского таланта Уоллер-Бридж смогут увидеть ее на больших экранах в конце июня, когда состоится премьера пятой части «Индианы Джонса», где она сыграла крестную дочь легендарного археолога.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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