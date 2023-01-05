«Чебурашка» триумфально стартовал в российском прокате

Согласно информации Единой федеральной автоматизированной информационной системы, всего за три дня в отечественном прокате семейный фильм «Чебурашка» смог заработать более 1,5 млрд рублей.

Картина вышла в российских кинотеатрах 1 января, а уже 4 января ее сборы составили 1,657 млрд рублей. При этом большую часть суммы (1,333 млрд) фильм собрал в свои премьерные выходные. Таким образом, старт показов «Чебурашки» стал одной из самых успешных премьер в истории отечественного проката.

Учитывая производственный бюджет проекта в 850 млн рублей, для выхода на уровень окупаемости ему все еще необходимо увеличить свои сборы до примерно 1,7-1,8 млрд рублей. При нынешних достаточно впечатляющих финансовых показателях нет никаких сомнений, что «Чебурашке» удастся не только окупиться, но и принести создателям значительную прибыль. Скорее всего, уже в эти выходные, 7-8 января, картина преодолеет планку в 2 млрд рублей в российском прокате.

Кроме того, вероятно, «Чебурашке» удастся войти в топ самых кассовых фильмов в истории российского проката. На данный момент в тройку самых успешных фильмов отечественного кинорынка входят комедия «Холоп» (3 млрд рублей), супергеройский блокбастер «Человек-Паук: Нет пути домой» (2,96 млрд рублей) и спортивная драма «Движение вверх» (2,94 млрд рублей).