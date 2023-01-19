Фильм «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» выйдет в России позже, чем планировалось

Французский блокбастер «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» от киностудии Pathé, которая недавно возобновила свою деятельность в России, потерял дату релиза в РФ. Картину о приключения веселых галлов изначально планировали выпустить в отечественный прокат 14 февраля, однако прокатчик «Атмосфера кино» решил в итоге отложить премьеру.

Чем продиктовано такое решение, уточнений нет, но в обозримом будущем дистрибьютор огласит новую дату. На 27 апреля у прокатчика также запланирован релиз масштабного исторического боевика «Три мушкетера: Д’Артаньян», в котором снялись Ева Грин и Венсан Кассель.

В новом фильме знаменитой франшизы по комиксам Рене Госинни и Альбера Удерзо главные герои побывают в Китае. Астериксу (Гийом Кане) и Обеликсу (Жиль Лелуш) предстоит оказать помощь дочке местного императора и заодно освободить захваченные после государственного переворота королевство. Неразлучные друзья встретятся лицом к лицу с коварным принцем-предателем, но и без вмешательства Цезаря (Венсан Кассель) и Клеопатры (Марион Котийяр) история не обойдется — узнав о происходящем, жаждущий завоеваний правитель тоже направит туда свое многочисленное войско.

Во Франции «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» стартует 1 февраля.