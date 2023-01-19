Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заговор дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Фильм «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» выйдет в России позже, чем планировалось

Фильм «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» выйдет в России позже, чем планировалось

19 января 2023 14:42
Фильм «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» выйдет в России позже, чем планировалось

Семейная картина про веселых галлов должна была выйти 14 февраля.

Французский блокбастер «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» от киностудии Pathé, которая недавно возобновила свою деятельность в России, потерял дату релиза в РФ. Картину о приключения веселых галлов изначально планировали выпустить в отечественный прокат 14 февраля, однако прокатчик «Атмосфера кино» решил в итоге отложить премьеру.

Чем продиктовано такое решение, уточнений нет, но в обозримом будущем дистрибьютор огласит новую дату. На 27 апреля у прокатчика также запланирован релиз масштабного исторического боевика «Три мушкетера: Д’Артаньян», в котором снялись Ева Грин и Венсан Кассель.

В новом фильме знаменитой франшизы по комиксам Рене Госинни и Альбера Удерзо главные герои побывают в Китае. Астериксу (Гийом Кане) и Обеликсу (Жиль Лелуш) предстоит оказать помощь дочке местного императора и заодно освободить захваченные после государственного переворота королевство. Неразлучные друзья встретятся лицом к лицу с коварным принцем-предателем, но и без вмешательства Цезаря (Венсан Кассель) и Клеопатры (Марион Котийяр) история не обойдется — узнав о происходящем, жаждущий завоеваний правитель тоже направит туда свое многочисленное войско.

Во Франции «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» стартует 1 февраля.

Фото: Pathé
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
9 звезд, у которых проблемная кожа: как они за ней ухаживают 9 звезд, у которых проблемная кожа: как они за ней ухаживают Читать далее 19 января 2023
6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке» 6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке» Читать далее 16 января 2023
Для самых внимательных: 6 любопытных отсылок в мультфильме «Кот в сапогах — 2: Последнее желание» Для самых внимательных: 6 любопытных отсылок в мультфильме «Кот в сапогах — 2: Последнее желание» Читать далее 18 января 2023
Это классика: 8 российских сериалов нулевых-десятых, которые не стыдно пересматривать Это классика: 8 российских сериалов нулевых-десятых, которые не стыдно пересматривать Читать далее 18 января 2023
23 года спустя: что стало с актерами из «Бандитского Петербурга» 23 года спустя: что стало с актерами из «Бандитского Петербурга» Читать далее 19 января 2023
Рекомендации от профи: любимые фильмы культовых режиссеров Рекомендации от профи: любимые фильмы культовых режиссеров Читать далее 17 января 2023
Ложь во благо: 8 актеров, которым пришлось соврать, чтобы получить роль Ложь во благо: 8 актеров, которым пришлось соврать, чтобы получить роль Читать далее 18 января 2023
«Одни из нас»: еще более мрачная версия жуткого мира, уничтоженного грибами «Одни из нас»: еще более мрачная версия жуткого мира, уничтоженного грибами Читать далее 16 января 2023
От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм  От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм Читать далее 19 января 2023
«Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей «Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей Читать далее 16 января 2023
Related video