Рекомендации от профи: любимые фильмы культовых режиссеров

Роберт Эггерс, создатель уже успевших стать культовыми хорроров «Ведьма» и «Маяк», а также брутального скандинавского эпоса «Варяг», в первую очередь предпочитает смотреть классику. Кроме во многом очевидных авторских шедевров, таких как «Фицкарральдо» Вернера Херцога и «Человек-слон» Дэвида Линча, в качестве своих любимых фильмов режиссер называет и популярные у широкой аудитории голливудские картины, например «Сокровища Сьерры-Мадре» и «Апокалипсис сегодня». Также он ожидаемо добавил в список фаворитов ленту «Носферату: Симфония ужаса» Фридриха Вильгельма Мурнау, один из первых фильмов о вампирах в истории, ремейк которого Эггерс разрабатывает в данный момент. А многим российским зрителям будет особенно приятно узнать, что режиссер также не раз восторженно отзывался о советской исторической ленте «Андрей Рублев» Андрея Тарковского.

Роберт Эггерс

За редкими исключениями, в списках любимых фильмов европейских и американских режиссеров мы видим только западное кино. Нечасто в них заглядывают ленты, представляющие другие, более экзотические для западного взгляда культуры. Поэтому многим зрителям, желающим приобщиться к великому наследию азиатского кинематографа, наверняка будет интересно узнать об обязательных к просмотру картинах из этого региона. К счастью, Пон Чжун-Хо, создатель оскароносных «Паразитов», и сам был рад познакомить весь мир с шедеврами Востока, а потому составил собственный список пяти любимых лент из этого региона.

В перечень любимой восточной классики Чжун-Хо включил в первую очередь японские картины: триллер «Месть принадлежит мне» Сёхэя Имамуры, хоррор «Исцеление» Киеси Куросавы и детектив «Рай и ад» Акиры Куросавы. Кроме того, режиссер просто не мог не добавить в него хотя бы одного представителя родной Южной Кореи: им стал психологический триллер «Служанка» Ким Ги-ена. Наконец, замыкает список гонконгская криминальная драма «Город скорби» Хоу Сяосяня.

«Одни из нас»: еще более мрачная версия жуткого мира, уничтоженного грибами

Пон Чжун-Хо

Среди именитых режиссеров можно встретить немало заядлых синефилов, но мало кто из них может похвастаться настолько широким кинокругозором, как Квентин Тарантино. Автор «Криминального чтива», «Однажды... в Голливуде», «Бесславных ублюдков» и других потрясающих картин не раз удивлял друзей и фанатов тем, сколь много фильмов он успел посмотреть за свою жизнь. Получить от такого дотошного эксперта список обязательных к просмотру картин кажется не только познавательным, но и особенно полезным для развития своего киновкуса делом. К счастью, Тарантино и сам часто и с удовольствием делится с миром знаниями о своих любимых лентах.

При первом же взгляде на перечень любимых картин Тарантино сразу бросается в глаза то, что значительная его часть состоит из относительно современных лент. Например, режиссер очень высоко ценит «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Социальную сеть» Дэвида Финчера, «Вход в пустоту» Гаспара Ноэ и «Догвилль» Ларса фон Триера. Намного необычнее выглядит часть списка, посвященная его любимым классическим картинам. В ней можно найти как голливудские ленты, «Рио Браво» Ховарда Хоукса, «Прокол» Брайана де Пальмы и «Пять гробниц по пути в Каир» Билли Уайлдера, так и ленты из других краев света, например немецкую мелодраму «Ящик Пандоры» Георга Вильгельма Пабста и гонконгский боевик «Пять пальцев смерти» Чона Чана-хва.

Квентин Тарантино

Оскароносный Гильермо дель Торо также известен всему миру не только как автор трогательных и пугающих фильмов, но и как настоящий знаток классического кино. В качестве своеобразного противовеса Тарантино его перечень любимых картин состоит сплошь из ярких шедевров прошлого. Например, режиссер неизменно включает во все личные топы ленты «Огни большого города» Чаплина, «Франкенштейна» Уэйла, «Тень сомнения» Хичкока, «8 с половиной» Феллини и «Великолепных Амберсонов» Уэллса. Из более приближенных к настоящему моменту любимых картин он называет «Барри Линдона» Кубрика, «Близкие контакты третьей степени» Спилберга и «Славных парней» Скорсезе. А самым современных фильмом в его перечнях стал «Старикам тут не место» братьев Коэн.

Гильермо дель Торо

Вкусы автора сверх успешной дилогии «Аватар» Джеймса Кэмерона во многом можно назвать достаточно «узкими». Режиссер никогда не скрывал, что фантастика занимает особое место в его сердце, поэтому среди своих любимых картин он в первую очередь называет ленты этого жанра. Например, по его словам, культовый фильм Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея» помог ему определиться с выбором карьеры и превратиться из простого синефила в профессионала:

«Вообще, любой фильм Кубрика – мой любимый. Но этот произвел на меня самое сильное впечатление, когда я был молод. Даже если сейчас эта картина у меня не самая любимая из всех, но она навсегда осталась где-то глубоко внутри меня, у нее особое место в моей душе. Когда я посмотрел ее, я как будто проделал путь от того, кто любит смотреть кино, к тому, кто его делает. Тогда я и начал трудиться в этом направлении».

Режиссер также включил в свой перечень «Звездные войны: Эпизод IV – Новая надежда», «Матрицу», «Обитель зла» и «Гравитацию». Если говорить любимых фильмах Кэмерона за пределами фантастики, он также высоко ценит «Таксиста» Мартина Скорсезе, «Волшебника страны Оз» Виктора Флеминга и «Круто сваренных» Джона Ву.

Джеймс Кэмерон

Вкусы Дэвида Финчера также в основном сосредоточены вокруг вполне конкретного жанра – триллера. И этот факт совсем не удивителен, учитывая, что режиссер прославился на весь мир именно как автор остросюжетных триллеров «Семь», «Бойцовский клуб» и «Девушка с татуировкой дракона». Среди своих профессиональных источников вдохновения Финчер в первую очередь выделяет картины «Китайский квартал», «Таксист», «Окно во двор» и «Вся президентская рать». Кроме того, внимательно осмотрев список его любимых фильмов, можно неожиданно обнаружить, что режиссер также очень тяготеет к старым мюзиклам – два места в его личной десятке занимают «Весь этот джаз» и «Кабаре». И конечно же, лучшей лентой всех времен и народов Финчер ожидаемо считает культовый фильм «Гражданин Кейн», истории создании которого он посвятил свою последнюю работу – историческую картину «Манк».

Дэвид Финчер

Режиссером с самыми необычными вкусами из нашей сегодняшней подборки стал датский гений авторского кино Ларс фон Триер. Автору культовых картин «Танцующая в темноте», «Догвилль» и «Дом, который построил Джек» есть что предложить и чем удивить даже самых заядлых синефилов. Например, Триер невероятно превозносит такие относительно малоизвестные ленты, как «Ночной портье» Лилианы Кавани и «Индийская песнь», а также легендарный триллер «Сало, или 120 дней Содома» Пьера Паоло Пазолини. Кроме того, при разговоре о своих любимых фильмах практически всегда вспоминает о своей давней привязанности к картинам Андрея Тарковского:

«Когда я хочу позволить себе момент полного наслаждения, мне достаточно посмотреть «Солярис» Тарковского – он вызывает у меня восторг, и на душе становится теплее».

Также Триер любит смотреть кино, сделанное его соотечественниками. Особенно в сердце ему запали датские фильмы «Гертруда» Карла Теодора Дрейера, «Совершенный человек» и «Добро и зло» Йоргена Лета.

Ларс фон Триер

Культовый канадский мастер натуралистичных хорроров Дэвид Кроненберг также может похвастаться незаурядным вкусом в кино. Кроме вполне очевидных шедевров, таких как «Фотоувеличение» Антониони, «Сладкая жизнь» Феллини и «Седьмая печать» Бергмана, в его списке любимых картин можно найти и достаточно неожиданные вещи. Например, Кроненберг необычайно высоко ценит британское кино, особенно «Пропуск в Пимлико» Генри Корнелиуса, «Поверженный идол» и «Козленок за два гроша» Кэрола Рида, «Такова спортивная жизнь» Линдсей Андерсон, «Досье Ипкресс» Сидни Дж. Фьюри и «Из первых рук» Роналда Нима. По словам режиссера, теплые чувства к фильмам, сделанным в Англии, у него проявились еще в молодости:

«Британское кино в то время было очень большой силой. Я не пропускал ни одного фильма режиссеров британской «новой волны», когда они выходили в Торонто. Мне нравилось то, что они делали. И в их фильмах были различимы акценты героев. Мне они казались почти шотландцами. Это помогало прочувствовать классовость британского общества и конфликты внутри него».

Дэвид Кроненберг

Как и следовало ожидать, режиссер-сюрреалист Дэвид Линч, наиболее известный по сериалу «Твин Пикс», в первую очередь предпочитает смотреть авторское кино. В своем личном топе он по два раза упоминает фильмы Ингмара Бергмана («Персона» и «Час волка»), Билли Уайлдера («Квартира» и «Сансет бульвар»), Жака Тати («Мой дядюшка» и «Каникулы господина Юло») и Федерико Феллини («8 с половиной» и «Дорога»). Многие из них он также рекомендует изучать студентам кинематографических вузов:

«Я бы обязательно показал студентам «Каникулы господина Юло», чтобы продемонстрировать тот совершенно невероятный взгляд, каким Тати смотрит на общество. В его фильмах видно, насколько глубоко понимал он человеческую сущность и как он при этом любил человека. Хорошо бы научиться делать это так же».

Кроме того, режиссер является большим фанатом картин «Строшек» Вернера Херцога, «Лолита» Кубрика и «Окно во двор» Хичкока.

Дэвид Линч

Стивен Спилберг

Заканчивает нашу подборку, возможно, главный любитель советского и российского кино во всем Голливуде – Стивен Спилберг. Культовый режиссер не раз признавался в своей любви к фильмам отечественных кинематографистов. При этом он высоко оценил не только классические картины времен СССР, «Броненосец «Потемкин» и «Летят журавли», но и относительно современные ленты, например «Русский ковчег» Александра Сокурова. В остальном же он также нередко приводит в качестве тройки своих любимейших фильмов «12 разгневанных мужчин», «2001 год: Космическая одиссея» и «Четыреста ударов». Однажды в Сети даже был опубликован список из 200 любимых картин Спилберга, составленный на основе его многочисленных интервью. Этот перечень настолько невероятно обширен как по объему, так и по разнообразию, что из него можно было бы сделать полноценный учебник истории кино или как минимум достойный гид для страстных синефилов.