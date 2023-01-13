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Канал НТВ огласил дату премьеры детективного сериала «Безсоновъ»

13 января 2023 16:18
Канал НТВ огласил дату премьеры детективного сериала «Безсоновъ»

Шоу выйдет в начале следующей недели.

Телеканал НТВ объявил дату выхода первого сезона детективного сериала «Безсоновъ». Сериал дебютирует на канале уже в следующий понедельник, 16 января.

Главные роли в шоу исполнили Денис Нурулин («Этерна: Часть первая»), Алексей Гришин («Неадекватные люди 2»), Ангелина Стречина («Мистер Нокаут»), Галина Кашковская («Тариф Новогодний») и Андрей Леонов («Папины дочки»).

Действие сериала разворачивается в начале XX века в Санкт-Петербурге. Шоу повествует о наследнике знатного дворянского рода Николае Безсонове (Нурулин), по воле случая ставшего самым обычным сотрудником сыскного отделения полиции. Новые коллеги принимают Николая холодно, и только опытный госслужащий Петр Щукин (Гришин) видит в молодом человеке все задатки будущего блестящего детектива. Объединив усилия, они берутся за расследование цепочки загадочных преступлений, которое проводит их по всему Петербургу — от мрачных трущоб до ярких дворцов представителей высшего класса.

Режиссерами сериала выступили Виктор Божинов («Под прикрытием»), Андрей Мармонтов («Бессонница») и Олег Фомин («Весьегонская волчица»). Съемки шоу прошли в Москве, Московской области, а также в студийных павильонах. Для каждого персонажа были созданы уникальные костюмы, полностью соответствующие моде 1905 года.

Фото: НТВ
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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