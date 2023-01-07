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Киноафиша Новости Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов

Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов

7 января 2023 00:00
Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов

Официально объявляем: сегодняшний день — пик праздничного настроения и тепла. Во-первых, за окном прекрасная погода, во-вторых, наступила первая суббота 2023 года, а в-третьих, сегодня Рождество! Надеемся, что вы сейчас где-то греетесь или сидите за столом с вашими близкими, а если нет  — не беда! Мы расскажем, как провести этот день еще лучше. Киноафиша подготовила для вас список всех телепрограмм федеральных каналов на 7 января. Запасайтесь чаем, будет очень интересно!

Первый. Программа передач на 7 января

05:50 Бедная Саша

06:00 Новости

06:10 Бедная Саша

07:45 Марья-искусница

09:15 Моя любовь

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Золушка

11:45 Старик Хоттабыч

12:00 Новости

12:15 Старик Хоттабыч

13:40 Обыкновенное чудо

16:20 Поем на кухне всей страной. Новогодний выпуск.

18:00 Вечерние новости

18:15 Поем на кухне всей страной. Новогодний выпуск.

19:15 Фантастика

21:00 Время

21:30 Сегодня вечером

23:40 Русское Рождество

01:00 Подкаст.Лаб

Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов
Обыкновенное чудо

Россия 1. Программа передач на 7 января

06:15 Золотая невеста

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Красная икра.

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла

12:25 Международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация»

14:55 От печали до радости

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Рождественское шоу Андрея Малахова.

20:00 Вести в 20:00

21:00 Наперекор судьбе

00:35 Снежный ком

04:35 Снег на голову

Матч!. Программа передач на 7 января

06:00 Смешанные единоборства. АСА. Артем Резников против Андрея Кошкина. Трансляция из Москвы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч! Прямая трансляция

09:55 Новости

10:00 Команда Матч

10:15 Стремянка и Макаронина

10:30 На пределе. История легенды

12:50 Новости

12:55 Все на Матч! Прямая трансляция

13:40 Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция

14:25 МультиСпорт

15:20 Новости

15:25 Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция

16:20 Все на Матч! Прямая трансляция

16:55 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Строитель» (Минск, Беларусь). Прямая трансляция

18:55 Новости

19:00 Все на Матч! Прямая трансляция

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Удинезе». Прямая трансляция

22:00 Новости

22:05 Все на Матч! Прямая трансляция

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Монца» - «Интер». Прямая трансляция

00:45 Все на Матч! Прямая трансляция

01:30 Реальный Рокки

03:05 Матч! Парад

03:30 Новости

03:35 География спорта. Владикавказ.

04:00 Жизнь после спорта. Григорий Дрозд.

04:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Астана» (Казахстан) - «Зенит» (Санкт-Петербург).

НТВ-Петербург. Программа передач на 7 января

08:00 Сегодня

08:20 Рождественская песенка года

10:00 Сегодня

10:20 Настоятель

12:15 Настоятель 2

14:05 Балабол

16:00 Сегодня

16:20 Балабол

19:00 Сегодня

19:30 БиМ

23:23 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Пелагея».

01:05 Бомжиха

02:40 Бомжиха-2

04:15 Таинственная Россия

04:55 Горюнов

ТВ-центр. Программа передач на 7 января

05:10 Перерыв в вещании

05:15 Девушка без адреса

06:40 Спешите любить

08:10 Самый лучший день в году

09:15 Большое кино

09:50 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла

09:55 Надежда Румянцева. Неподдающаяся

10:45 Неподдающиеся

12:20 Валентина Толкунова. Половины счастья мне не надо...

13:05 По семейным обстоятельствам

14:30 События

14:45 По семейным обстоятельствам

16:00 Великая рождественская вечерня. Трансляция из Храма Христа Спасителя

17:10 Марка №1

18:40 Вина

22:15 Приют комедиантов

23:50 Николай Цискаридзе. Развенчивая мифы

00:30 Актерские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична.

01:10 Закулисные войны. Кино.

01:50 Блеф

03:25 Слушай, Ленинград, я тебе спою...

04:20 Петровка, 38

04:30 Перерыв в вещании

04:35 Неподдающиеся

Культура. Программа передач на 7 января

06:30 В некотором царстве

07:10 Сердца четырех

08:40 Легенды мирового кино. Валентина Серова.

09:05 Неизвестный. Таинственный детский портрет.

09:35 Крепостная актриса

11:10 Исторические курорты России. Кисловодск.

11:40 Концерт Государственного академического Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлевском дворце

13:15 Скажи мне, Новгород...

14:10 Рассказы из русской истории. XVIII век

15:20 Я - Сергей Образцов

16:45 Сергей Образцов. Вышло это случайно...

17:15 Сокровища Московского Кремля. Ювелир Его Императорского Величества.

18:10 Есения

20:20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь театра Ленком Марка Захарова

21:45 Роман в камне. Архитектурные шедевры мира. Феодосия. Дача Стамболи.

22:15 «Баядерка». Сценическая редакция Юрия Григоровича. Большой театр России

00:35 Сказание о земле Сибирской

02:20 Кто расскажет небылицу?

02:30 Ух ты, говорящая рыба!

02:35 В синем море, в белой пене...

02:45 Ишь ты, Масленица!

02:50 Великолепный Гоша

03:00 Окончание эфира

СТС. Программа передач на 7 января

06:00 Ералаш

06:30 Мультфильмы

08:30 Шоу «Уральских пельменей». СмехBook.

08:45 Шоу «Уральских пельменей». Дело пахнет мандарином.

10:05 Белль и Себастьян: Друзья навек

11:50 Пиноккио. Правдивая история

13:35 Как стать принцессой

15:40 Дневники принцессы-2: Как стать королевой

17:55 Ледниковый период

19:20 Ледниковый период-2: Глобальное потепление

21:00 Шпион по соседству

22:40 Нянька на Рождество

00:30 Красотка на всю голову

02:15 Шоу «Уральских пельменей». СмехBook.

03:30 6 кадров

Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов
Красотка на всю голову

РЕН ТВ. Программа передач на 7 января

05:00 Невероятно интересные истории

05:30 Хоттабыч

07:05 СуперБобровы

08:40 СуперБобровы. Народные мстители

10:20 Призрак

12:30 Новости

12:45 Напарник

14:20 И снова здравствуйте!

19:30 Новости

19:45 Kingsman: Секретная служба

22:05 Kingsman: Золотое кольцо

00:45 Зависнуть в Палм-Спрингс

02:15 Отрыв

03:35 Тайны Чапман

Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов
Зависнуть в Палм-Спрингс

ТНТ. Программа передач на 7 января

05:25 Импровизация. 204-я серия.

06:10 Импровизация. 209-я серия.

06:50 Смешарики. Плюс снег, минус елка.

07:00 Смешарики

08:10 Снежная королева

09:35 Снежная королева 2: Перезаморозка

11:00 Снежная королева 3. Огонь и лед

12:40 Забытое чудо

14:15 Бабушка легкого поведения

15:50 Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители

17:25 Прабабушка легкого поведения. Начало

19:00 Холоп

21:00 Серебряные коньки

23:25 Отпуск по обмену

01:50 Где логика? 6-я серия.

02:35 Где логика? Новогодний выпуск.

03:20 Где логика? 29-я серия.

04:05 Где логика? 31-я серия.

04:50 Где логика? 205-я серия.

Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов
Отпуск по обмену

Домашний. Программа передач на 7 января

05:40 Домашняя кухня

06:05 6 кадров

06:30 Пять ужинов. 15-я серия.

06:40 Пять ужинов. 16-я серия.

06:55 Вечера на хуторе близ Диканьки

08:20 Не могу сказать «прощай»

10:15 Реабилитация. 1-4 серии.

14:40 Контракт на счастье. 1-4 серия.

19:00 Ветреный. 108-я серия.

19:50 Ветреный. 109-я серия.

20:40 Ветреный. 110-я серия.

21:35 Ветреный. 111-я серия.

22:25 Молодая жена

00:20 Предсказания: 2023. 4-я серия.

01:10 Любимый Новый год. 1-я серия.

01:55 Любимый Новый год. 2-я серия.

02:45 Любимый Новый год. 3-я серия.

03:30 Любимый Новый год. 4-я серия.

04:20 Гадаю-ворожу. 1-я серия.

Фото: Legion-Media
Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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