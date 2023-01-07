Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов

Официально объявляем: сегодняшний день — пик праздничного настроения и тепла. Во-первых, за окном прекрасная погода, во-вторых, наступила первая суббота 2023 года, а в-третьих, сегодня Рождество! Надеемся, что вы сейчас где-то греетесь или сидите за столом с вашими близкими, а если нет — не беда! Мы расскажем, как провести этот день еще лучше. Киноафиша подготовила для вас список всех телепрограмм федеральных каналов на 7 января. Запасайтесь чаем, будет очень интересно!