Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов
Официально объявляем: сегодняшний день — пик праздничного настроения и тепла. Во-первых, за окном прекрасная погода, во-вторых, наступила первая суббота 2023 года, а в-третьих, сегодня Рождество! Надеемся, что вы сейчас где-то греетесь или сидите за столом с вашими близкими, а если нет — не беда! Мы расскажем, как провести этот день еще лучше. Киноафиша подготовила для вас список всех телепрограмм федеральных каналов на 7 января. Запасайтесь чаем, будет очень интересно!
Первый. Программа передач на 7 января
05:50 Бедная Саша
06:00 Новости
06:10 Бедная Саша
07:45 Марья-искусница
09:15 Моя любовь
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Золушка
11:45 Старик Хоттабыч
12:00 Новости
12:15 Старик Хоттабыч
13:40 Обыкновенное чудо
16:20 Поем на кухне всей страной. Новогодний выпуск.
18:00 Вечерние новости
18:15 Поем на кухне всей страной. Новогодний выпуск.
19:15 Фантастика
21:00 Время
21:30 Сегодня вечером
23:40 Русское Рождество
01:00 Подкаст.Лаб
Россия 1. Программа передач на 7 января
06:15 Золотая невеста
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Красная икра.
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла
12:25 Международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация»
14:55 От печали до радости
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Рождественское шоу Андрея Малахова.
20:00 Вести в 20:00
21:00 Наперекор судьбе
00:35 Снежный ком
04:35 Снег на голову
Матч!. Программа передач на 7 января
06:00 Смешанные единоборства. АСА. Артем Резников против Андрея Кошкина. Трансляция из Москвы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч! Прямая трансляция
09:55 Новости
10:00 Команда Матч
10:15 Стремянка и Макаронина
10:30 На пределе. История легенды
12:50 Новости
12:55 Все на Матч! Прямая трансляция
13:40 Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция
14:25 МультиСпорт
15:20 Новости
15:25 Лыжные гонки. Тур де Ски. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция
16:20 Все на Матч! Прямая трансляция
16:55 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Строитель» (Минск, Беларусь). Прямая трансляция
18:55 Новости
19:00 Все на Матч! Прямая трансляция
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Удинезе». Прямая трансляция
22:00 Новости
22:05 Все на Матч! Прямая трансляция
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Монца» - «Интер». Прямая трансляция
00:45 Все на Матч! Прямая трансляция
01:30 Реальный Рокки
03:05 Матч! Парад
03:30 Новости
03:35 География спорта. Владикавказ.
04:00 Жизнь после спорта. Григорий Дрозд.
04:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Астана» (Казахстан) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
НТВ-Петербург. Программа передач на 7 января
08:00 Сегодня
08:20 Рождественская песенка года
10:00 Сегодня
10:20 Настоятель
12:15 Настоятель 2
14:05 Балабол
16:00 Сегодня
16:20 Балабол
19:00 Сегодня
19:30 БиМ
23:23 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Пелагея».
01:05 Бомжиха
02:40 Бомжиха-2
04:15 Таинственная Россия
04:55 Горюнов
ТВ-центр. Программа передач на 7 января
05:10 Перерыв в вещании
05:15 Девушка без адреса
06:40 Спешите любить
08:10 Самый лучший день в году
09:15 Большое кино
09:50 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
09:55 Надежда Румянцева. Неподдающаяся
10:45 Неподдающиеся
12:20 Валентина Толкунова. Половины счастья мне не надо...
13:05 По семейным обстоятельствам
14:30 События
14:45 По семейным обстоятельствам
16:00 Великая рождественская вечерня. Трансляция из Храма Христа Спасителя
17:10 Марка №1
18:40 Вина
22:15 Приют комедиантов
23:50 Николай Цискаридзе. Развенчивая мифы
00:30 Актерские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична.
01:10 Закулисные войны. Кино.
01:50 Блеф
03:25 Слушай, Ленинград, я тебе спою...
04:20 Петровка, 38
04:30 Перерыв в вещании
04:35 Неподдающиеся
Культура. Программа передач на 7 января
06:30 В некотором царстве
07:10 Сердца четырех
08:40 Легенды мирового кино. Валентина Серова.
09:05 Неизвестный. Таинственный детский портрет.
09:35 Крепостная актриса
11:10 Исторические курорты России. Кисловодск.
11:40 Концерт Государственного академического Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлевском дворце
13:15 Скажи мне, Новгород...
14:10 Рассказы из русской истории. XVIII век
15:20 Я - Сергей Образцов
16:45 Сергей Образцов. Вышло это случайно...
17:15 Сокровища Московского Кремля. Ювелир Его Императорского Величества.
18:10 Есения
20:20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь театра Ленком Марка Захарова
21:45 Роман в камне. Архитектурные шедевры мира. Феодосия. Дача Стамболи.
22:15 «Баядерка». Сценическая редакция Юрия Григоровича. Большой театр России
00:35 Сказание о земле Сибирской
02:20 Кто расскажет небылицу?
02:30 Ух ты, говорящая рыба!
02:35 В синем море, в белой пене...
02:45 Ишь ты, Масленица!
02:50 Великолепный Гоша
03:00 Окончание эфира
СТС. Программа передач на 7 января
06:00 Ералаш
06:30 Мультфильмы
08:30 Шоу «Уральских пельменей». СмехBook.
08:45 Шоу «Уральских пельменей». Дело пахнет мандарином.
10:05 Белль и Себастьян: Друзья навек
11:50 Пиноккио. Правдивая история
13:35 Как стать принцессой
15:40 Дневники принцессы-2: Как стать королевой
17:55 Ледниковый период
19:20 Ледниковый период-2: Глобальное потепление
21:00 Шпион по соседству
22:40 Нянька на Рождество
00:30 Красотка на всю голову
02:15 Шоу «Уральских пельменей». СмехBook.
03:30 6 кадров
РЕН ТВ. Программа передач на 7 января
05:00 Невероятно интересные истории
05:30 Хоттабыч
07:05 СуперБобровы
08:40 СуперБобровы. Народные мстители
10:20 Призрак
12:30 Новости
12:45 Напарник
14:20 И снова здравствуйте!
19:30 Новости
19:45 Kingsman: Секретная служба
22:05 Kingsman: Золотое кольцо
00:45 Зависнуть в Палм-Спрингс
02:15 Отрыв
03:35 Тайны Чапман
ТНТ. Программа передач на 7 января
05:25 Импровизация. 204-я серия.
06:10 Импровизация. 209-я серия.
06:50 Смешарики. Плюс снег, минус елка.
07:00 Смешарики
08:10 Снежная королева
09:35 Снежная королева 2: Перезаморозка
11:00 Снежная королева 3. Огонь и лед
12:40 Забытое чудо
14:15 Бабушка легкого поведения
15:50 Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители
17:25 Прабабушка легкого поведения. Начало
19:00 Холоп
21:00 Серебряные коньки
23:25 Отпуск по обмену
01:50 Где логика? 6-я серия.
02:35 Где логика? Новогодний выпуск.
03:20 Где логика? 29-я серия.
04:05 Где логика? 31-я серия.
04:50 Где логика? 205-я серия.
Домашний. Программа передач на 7 января
05:40 Домашняя кухня
06:05 6 кадров
06:30 Пять ужинов. 15-я серия.
06:40 Пять ужинов. 16-я серия.
06:55 Вечера на хуторе близ Диканьки
08:20 Не могу сказать «прощай»
10:15 Реабилитация. 1-4 серии.
14:40 Контракт на счастье. 1-4 серия.
19:00 Ветреный. 108-я серия.
19:50 Ветреный. 109-я серия.
20:40 Ветреный. 110-я серия.
21:35 Ветреный. 111-я серия.
22:25 Молодая жена
00:20 Предсказания: 2023. 4-я серия.
01:10 Любимый Новый год. 1-я серия.
01:55 Любимый Новый год. 2-я серия.
02:45 Любимый Новый год. 3-я серия.
03:30 Любимый Новый год. 4-я серия.
04:20 Гадаю-ворожу. 1-я серия.