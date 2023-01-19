Фильм ужасов «Скинамаринк» собрал за 4 дня в прокате сумму, в 60 раз превышающую его бюджет

Согласно Deadline, фильм ужасов «Скинамаринк» смог собрать в прокате сумму, в 60 раз превосходящую его бюджет. Хоррор вышел в кинотеатрах в прошлую пятницу, 13 января. За четыре дня в прокате фильм собрал $890 тыс. Хотя с первого взгляда такая сумма может показаться незначительной, в особенности по сравнению с показателями недавнего мирового хита «Аватар: Путь воды», на самом деле картина принесла своим создателям значительную прибыль, учитывая, что она была снята всего за $15 тыс.

«Скинамаринк» — экспериментальный хоррор, ставший режиссерским дебютом Кайла Эдварда Болла. Фильм повествует о двух маленьких детях, Кевине (Лукас Пол) и Кейли (Дали Роуз Тетрео), которые оказались заперты в полном одиночестве в темном доме. Пока герои пытаются понять, что произошло с их родителями, за ними начинает наблюдать злая сверхъестественная сила.

Съемки картины проходили в доме родителей Болла. В интервью изданию Fangoria режиссер признался, что во время разработки проекта он использовал игрушки, которыми сам играл в детстве, что сделало эту ленту более личной для него. В качестве основных источников вдохновения Болл назвал фильмы Дэвида Линча («Твин Пикс»), Стэнли Кубрика («Сияние»), а также творчество таких кинематографистов-экспериментаторов, как Стэн Брэкедж («Мотыльковый свет») и Майя Дерен («Послеполуденные сети»).