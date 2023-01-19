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Киноафиша Новости Следующим фильмом Райана Джонсона станет триквел «Достать ножи»

Следующим фильмом Райана Джонсона станет триквел «Достать ножи»

19 января 2023 14:06
Следующим фильмом Райана Джонсона станет триквел «Достать ножи»

Работа над сценарием нового дела Бенуа Блана уже идет.

Сиквел детектива «Достать ножи» с подзаголовком «Стеклянная луковица» вышел на сервисе Netflix в конце прошлого месяца и ожидаемо стал большим хитом. Сейчас создатель обласканной критиками кинофраншизы Райан Джонсон уже погружен в разработку триквела. В свежем интервью Empire кинематографист подтвердил, что именно третий фильм про сыщика Бенуа Блана в исполнении Дэниэла Крэйга станет его следующим режиссерским проектом. В данный момент Джонсон пишет сценарий:

«Я готовлюсь к третьей части «Достать ножи», потому что сейчас мне этим интересней всего заниматься. Работа над франшизой идет мне на пользу, и я чувствую, что по-настоящему люблю фильмы, которые создаю. Мне необходимо постоянно снимать, без этого мне сложно представить свою жизнь. В данный момент я готовлю третью ленту про Бенуа Блана, потом что не могу думать о какой-либо другой истории. У меня шквал различных идей, но все они пока не собраны в единое целое. Несмотря на это, могу однозначно сказать, что новая часть будет кардинально отличаться от того, что было ранее — меня это приводит в восторг».

О работе над третьей главой детективной серии Джонсон впервые сообщил еще в декабре, также расплывчато намекнув, что премьера состоится где-то через несколько лет после релиза сиквела, т.е. приблизительно в 2025-м.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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