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Киноафиша Новости Великий певец восходит к славе в трейлере биографического сериала «Шаляпин»

Великий певец восходит к славе в трейлере биографического сериала «Шаляпин»

24 января 2023 10:12
Великий певец восходит к славе в трейлере биографического сериала «Шаляпин»

Биографическая драма с Александром Горбатовым и Юлией Снигирь выйдет на экраны в феврале.

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер биографической драмы «Шаляпин».

Главные роли в сериале исполнили Александр Горбатов («Капкан на судью»), Юлия Снигирь («Время года зима»), Мария Смольникова («Начальник разведки»), Александр Яценко («Капитан Волконогов бежал») и Федор Добронравов («Чебурашка»). Также в актерский состав вошли Ирина Пегова («Я на перемотке!»), Роман Мадянов («Союз спасения. Время гнева»), Федор Лавров («Закрыть гештальт»), Ян Цапник («Последний министр») и другие.

В центре сюжета — главная звезда российской сцены рубежа XIX и ХХ веков и первый народный артист России Федор Шаляпин (Горбатов). Сериал проведет зрителей по всем главным этапам жизни легендарного исполнителя — от детских лет, проведенных в простой крестьянской семье, до эмиграции за рубеж. Шоу не только продемонстрирует великую глубину таланта Шаляпина, но и раскроет более темные стороны его биографии, например, его измены жене Иоле Торнаги (Смольникова) с Марией Петцольд (Снигирь), а также сложные отношения с советской властью.

Режиссером сериала выступил Егор Анашкин («Зулейха открывает глаза»). Сценарий написали Тимур Эзугбая («Грозный») и Наталья Назарова («Балканский рубеж»).

Премьера «Шаляпина» состоится в онлайн-кинотеатре Okko и на канале «Россия» 13 февраля.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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