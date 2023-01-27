Шпионский сериал «Рекрут» с Ноем Сентинео продлен на второй сезон

Вышедший в середине прошлого месяца остросюжетный шпионский триллер «Рекрут» с Ноем Сентинео в главной роли получит продолжение. Стриминговый сервис Netflix официально продлили сериал на второй сезон. Шоураннер и исполнительный продюсер проекта Алекси Хоули («Новичок») заявил:

«Я несказанно рад снова погрузиться в увлекательную вселенную «Рекрута». Наблюдать за тем, как зрители с интересом принимают наш авантюрный взгляд на шпионаж и превращение Ноя в Оуэна, было невероятно приятно. С нетерпением жду тот момент, когда смогу продемонстрировать второй сезон».

Сериал повествует о молодом юристе из ЦРУ Оуэне Хендриксе (Сентинео), чья первая неделя работы превращается в настоящее приключение. Главный герой впутывается в крупный международный политический заговор после общения с бывшей осведомительницей Макс Меладзе (Лора Хэддок). Женщина угрожает обнародовать деликатные секреты американцев, если ей не помогут в одном сомнительном деле. Таким образом, Хендрикс с головой погружается в круговорот интриг.

В основной каст первого сезона также вошли Кэтрин Кинг, Колтон Данн, Вонди Кертис-Холл, Арти Манн, Кайла Зандер, Байрон Манн и Энджел Паркер.